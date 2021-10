Chelsea chak laiin Arsenal leh United-te an chak zo lo

Inrinni zan Premier League inkhelah Chelsea chuan Stamford Bridge-ah Southampton an lo mikhual a, Chelsea hi 3-1 in an chak a, hetihlai hian Arsenal leh Manchester United-te erawh chak zo lovin, point 1 ve ve an hlawhchhuak.

Chelsea 3-1 Southampton

Chelsea hian inkhelh ṭan aṭanga minute 9-naah Trevoh Chalobah hmangin goal an thun nghal a, first half tawp dawnah Chelsea forward Timo Werner chuan goal a thun leh a, mahse VAR lama endik a nih hnuah Chelsea defender Cesar Azpilicueta chu a foul vangin goal hi sût a ni. Second half-ah Southampton captain James Ward-Prowse chuan penalty aṭangin an si phurh a sût a, Ward-Prowse hi Jorginho a tlawh vangin minute 80 dawnah hnawhchhuah a ni a, minute 84-naah Chelsea chuan Werner hmangin goal an thun zui a, Chelsea hi la duhtawk lovin huntawp dawn minute 89-naah Ben Chilwell chuan Chelse goal 3-na thunin, 3-1-in Chelsea hi an chak ta a ni. Heti hian Chelsea chu table-ah hmahruaitu an ni a, Liverpool aia game khata khel tamin, point 2-in an sang a ni.

Arsenal leh United an chak zo lo

Manchester United chuan Old Trafford-ah Merseyside club Everton lo mikhualin, 1-1 in an inhnehtawk a, United tan hian first half tawp dawnah Anthony Martal chuan goal a khung a, hei hi second half, minute 65-naah Everton tana Andros Townsend chuan a sût a, team hnihte hian point 1 ve ve an hlawhchhuak a, Everton an chak teuh hle a, minute 80-naah Everton tan Mina chuan United goal-ah a pet lut a, mahse VAR lama endik a nih hnuah Mina hi a offside avangin goal hi pawm a ni ta lo a, United-in point khat an hlawhchhuah theih phah ta a ni.

Arsenal chuan an mikhualnaah Brighton chu goal awm lovin an in-draw pui a, hetihlai hian Leeds chu tun season-a an chak vawi khatna ni turin an mikhual Watford lakah 1-0-in an chak a, goal thuntu hi Diego Llorente a ni a, heti hian Leeds chuan point 6 neiin, 16-naah an kai chho a ni.

A hnuai bera awm, Norwich pawhin game 7 an khelhnaah a vawi khatna atan point an hlawhchhuak ve ta a, Burnley chu goal awm lova in-draw puiin point 1 an nei ve ta a, mahse a mawng berah an la awm a ni.