Chief Minister-hovin ZMC Governing Council thukhawm

Zoram Medical College Governing Council chu nimin khan ZMC inrelbawlna chungchanga ngaihtuah tur pawimawhte sawihoin Chief Minister Zoramthanga hovin CM Conference Hall-ah an ṭhukhawm.

He meeting-ah hian Medical Council of India atanga renewal permission hmu leh tura post hnawh-khah ngaite chu chhawp chhuakin, heng post hrang hrang, a vaiin 32-te hi hnawhkhat turin Governing Council chuan phalna a pe a, heng bakah hian post pawimawh tak tak ex-post facto approval pek ngaite chu phalna pek a ni bawk.

Meeting-ah hian Mizo-rama damlo inenkawlna ṭha nei tur chuan doctor thiamna thûk tak leh anmahni pui tur hmanraw ṭha a pawimawh thu leh, hemi atan hian ZMC a zirna quality ṭha neih a pawimawh thu sawi a ni a, sawrkar laipuiah pawh a ṭul anga hmalak zui zel ni se tih a ni.