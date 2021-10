Covid-19 vaccine pek chhuah kawnga thuneitu sang ‘State Task Force’ thukhawm

Mizoram puma COVID-19 vaccine pekchhuah kawnga thuneitu sang “State Task Force for COVID-19 Vaccination” chu an Chairman R.Lalramnghaka, Secretary, H&FW hovin nimin khan SAD Conference Hall, MINECO-ah an ṭhukhawm.

“State Task Force for COVID-19 Vaccination” thukhawmm hian Mizorama COVID-19 vaccine “COVISHIELD” pek mek dinhmun an thlirho a, report-a tarlan a nih dan chuan Mizoram pumah COVID-19 dose 11,34,309 pekchhuah tawh a ni a, first dose pekchhuah zat hi 6,82,964 niin full dose la tawh hi mi 4,51,345 an ni. Electoral Roll thar ber atanga chhutin kum 18 chunglam vaccine pekchhuah ngai hi mi 7,75,106 an ni a, first dose la tawh hi 88.1% niin, first dose la tawh zinga 66.1% in full dose an la tawh a ni.

Kum 18 – 44 inkar zingah vaccine pek ngai mi 5,10,884 awmin first dose mi 4,05,191 (79.3%) in an la tawh a, first dose la tawh zinga full dose la hi mi 2,13,456 (52.7%) an ni.

Kum 45 chunglam vaccine pek tur hi mi 2,64,222 awmin, first dose mi 2,24,843 (85.1%) in an la tawh a, first dose la tawh zinga full dose la hi mi 1,91,260 (85.1%) an ni.

Healthcare workers zingah vaccine pek tur hi mi 20,484 chhinchhiah niin, first dose mi 16,187 (79.0%) in an la tawh a, first dose la tawh zinga full dose la hi mi 13,526 (83.6%) an ni.

Frontline workers zingah vaccine pek tur hi mi 46,583 awmin, first dose mi 36,743 (78.9%) in an la tawh a, first dose la tawh zinga full dose la hi mi 33,103 (90.1%) an ni.

Full dose pe kim vek tura dose mamawh zat hi 8,67,247 a ni a, tunah hian vaccine dose 5,34,500 kawl mek niin, mamawh belhna hi a tahtawlin sawrkar laipui atangin dawn thin a ni.

Kartin thawhtanni atang ziratawpni thlengin Dawrpui Multipurpose Hall leh Bwngkawn South YMA Hall-ah vaccine fisrt dose emaw, full dose emaw la duh tan a lak theih reng a, heng bakah hian veng/khaw hrang hrangah vaccine pek hun hi siam thin a ni bawk a ni.

Identity card nei lote tan ningani ah a remchan dan angin hmun hrang hrangah vaccine pek chhuah hun ‘special session’ ruahman thin a ni.

Khum beta na leh in chhuahsan thei lote survey neih mek zel a ni a, district 3 atangin list dawn tawh niin, mobile team ten an channa ina kalchilhin vaccine an pe dawn a ni.

Electoral Roll thar ber atanga vaccine la thei tur hi chhut a nih rualin sawrkar laipui atangin ‘Report of the Technical Group on Population Projections for India and its States/UTs 2100 – 2046) behchhana vaccine pek tur zat list siam that tur a nih thu September thla khan dawn a ni a, he projections ang hi chuan vaccine pek ngai hi Mizoramah mi 8,67,000 (kum 18 – 44 mi 5,72,000, kum 45 – 59 mi 1,87,000 leh kum 60 chunglam mi 1,08,000) an awm a, a tira pek tura chhinchhiah zat aiin mi 91,894 in an pun belh a ni.