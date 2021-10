Covid zirchiangtu team ten Champhai an tlawh

Mizorama COVID-19 hripui darh mek zirchiang tura sawrkar laipuiin a rawn tirh Multi Disciplinary Covid-19 Study Team chuan nimin khan Champhai khawpui leh Indo-Myanmar ramri dep khua Zokhawthar tlawhin Covid-19 hrileng dinhmun an zirchiang.

Dr. L. Ashananda Singh, Senior Regional Director, Regional Office for Health & Family Welfare (ROHFW), Imphal kaihhruai Central Team-te hian Zokhawthar tlawhin ramri depa Covid-19 hrileng darh zel tur dona kawnga hmalak dan an zirchiang a. Ramri kante uluk taka screening neih leh Covid-19 hrikai hmuh-chhuahte genomic sequencing tih a, eng Covid variant chiah nge a nih tih finfiah tura hmalak a tul thu an tarlang a ni.

Hemi hnu hian CMO Office Champhai tlawhin hrileng dona kawnga hmalak dan hrang hrangte enfiahin zawh duh an neihte thawktute an zawtfiah a. Test kalpui dan, thawktu leh hmanraw neih dante, contact tracing kalpui dan kimchang, hrikai enkawlna hrang hrang dinhmun, Oxygen dinhmun, vaccination kalpui dan leh CAB zawm that a hlawh leh hlawh loh te leh tul dangte zawtin an zirchiang a ni. Heng bakah hian Covid hrikai enkawlna hmunte an tlawh bawk.

Dr. Pachuau Lalmalsawma, State Nodal Officer, IDSP Mizoram & Nodal Officer, Covid-19 ni bawk chuan Central Team-te hi a tawiawm bakah Champhai District chhunga Covid-19 hrileng dona kawnga hmalak tawhna leh hmachhawpte a rawn enfiah bawk a, Champhai atangin Dr. R. Lianmawia, CMO leh Dr. Lallawmkima DIPRO ten an tawiawm bawk a ni.

Multi Disciplinary Covid-19 Study Team member te hi Regional Office for Health & Family Welfare (ROHFW), Imphal atangin Dr. L.Asha-nanda Singh, Senior Regional Director leh Dr. R.K. Priyabarta Singh, Senior Regional Director-te an ni a. National Centre for Disease Control (NCDC), Delhi atangin Dr. Vinita Gupta, Consultant Epidemiologist leh Dr. Varun Singh, Epidemiologist-te an rawn tel bawk a ni.

Multi Disciplinary Covid-19 Study Team-te hian October ni 5 khan Mizoram an rawn thleng a, State Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP) hotute leh Aizawl khawpui chhunga CMO pahnihte an kawm bakah District hrang hranga Chief Medical Officer (CMO) te video conference an neihpui tawh bawk a ni.