District Bawrhsapin ODF-a inpuang Leng khua a enfiah

Serchhip District E.Lungdar RD Block huamchhung a Leng khua chuan September ni 20 khan Pawnlera inthiar awm lohna leh bawlhhlawh sakhat leh tuiril mumal taka sawngbawl leh senghawina khua (ODF plus)-ah inpuangin, nimin khan Serchhip District bawrhsap, Kumar Abhishek, IAS chuan a hmunah tlawhin a enfiah.

Leng khua hi pawnlera inthiar awm lohna bakah, bawlhhlawh sakhat leh tuiril mumal taka sawngbawl leh senghawina khua (ODF Plus)-a inpuang tura tehfung hrang hrang awmte an zawm kim em tih nimina enfiahtu District bawrhsap hi B.Van-lalfinga, VCP Leng khua leh a thawhpui ten an lo dawngsawng a, Leng khua in ODF Plus a an inpuan theihna tura an hmalakna hrang hrang te an lo kawhhmuh a ni.

He hunah hian District bawrhsap hi Asvin Chandru A, SDO (C), N.Vanlaiphai, H. Lalhruaitluanga, BDO E.Lungdar bakah Samuel Lallawmzuala, District Co-ordinator, SBM(G), Serchhip-ten an ṭawiawm a ni.