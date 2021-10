District Bawrhsapin Zawlpui zauva buhchingtute a tlawh

Nimin tlai khan Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Mat lui kam Zawlpui zauva buh chingtute an leiletah a tlawh a, hma an sawn zel theihna tura an mamawhte a sawipui.

Zawlpui zau leilet neitute nena inkawmna an neihnaah loneitute hian Electric line darh zau zawk an mamawh thu te, zau chhung leilet hrang hrang panna kawng an mamawh belh dan te, leilet ṭhenkhat tuikawng zawl leh lutuk vanga an harsatna te, tui lakna li (diversion) an mamawh belh dante an lo thlen a, District Bawrh-sap chuan an mamawhte chu a changtu Department-te a lo sawipui tur thu hrilhin, FOCUS kaltlanga hmalak theih chite pawh a dappui tur thu a hrilh a ni.

Leilet neitu pakhat, Hmangaihthangi’n a Thlam kan vanga Thlam a neih loh mek thu leh, buh seng dawn hnaih a nih vang chawp-chilh taka Thlam a mamawh thu a lo thlen chu Kumar Abhishek chuan Silpauline a pek tur thu sawiin, Tlangtimawia Zote, DAO chuan Hmangaihthangi-te leilet kianga Agriculture Department Waiting Shed chu Bawrhsap Silpauline pekte hmanga a bang siama buhseng zawh hma zawnga an lo hman lailawk a remtihsak nghal a ni.

Bawrhsap chuan leilet neitute chu bawlhhlawh leh hnimhnahte hmanga leiṭha siam lam uar tura fuihin, hei hi kawng dik zawka bawlh-hlawh tihral nan leh chemical lamte pumpelh nan a pawimawh hle a ni, a ti.

Bawrhsap hi Tlangtimawia, DAO leh Zawlpui zau FMC hruaitute leh loneituten an lo dawngsawng a ni.

Zawlpui zauvah hian chhungkaw 65 in buh an ching mek a, nikumah khan Buh phur 6000 vel an tharchhuak a, kuminah hian nikum aia tam an tharchhuah theih an inbeisei thu an sawi a ni.