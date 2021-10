Dy. Speaker-in a bial chhunga awm Khumtung khua a tlawh

Nimin khan Deputy Speaker leh Tuikum Bialtu MLA ni bawk Er.Lalrinawma chuan a bial chhung Khumtung khua tlawhin VC leh VLTF-te nen BNRGSK hall-ah inkawmna hun an hmang.

He hunah hian Er.Lalrinawma chuan, VLTF leh khawtlang mipuite inpekna avangin hun rei tak Khumtung khawtlang hri laka an him chu lawmawm a tih thu sawiin, fimkhur zawka hri dona leh invennate kalpui zel a ngai tih a sawi a, sawrkar dan siam (SOP)-te chu mitin him tlanna tura duan a ni tih hre renga zawm ngei tum zel turin a chah a ni.

Dy. Speaker hian VLTF-te hnenah MLA Fund aṭangin Khumtung VLTF hnenah Rs.30,000/- leh 4C hnenah Rs.40,000/- leh Test Kit 50 a pek tur thu a sawi a ni.

Lalhrechianga, VCP, Khumtung chuan Bialtu MLA-in a ngaihven reng avangin lawmthu a sawi a, hrileng karah hmasawnna thil hrang hrang a ngaihtuahpui reng-te chu thlamuanthlak a tih thu a sawi a ni.