Dy. Speaker-in a biala hri hluarna Khawbel a tlawh

Nimin khan Dy. Spea-ker leh Tuikum Bialtu MLA ni bawk Er.Lalrinawma chuan a bial chhung khua tun hnaia Covid-19 hluarna Khawbel tlawhin VC leh VLTF-te nen YMA Information Centre-ah inkawmna hun an hmang.

He hunah hian Er.Rinawma chuan VLTF leh khawtlang mipuite inpekna avangin hun rei tak Khawbel khawtlang chu hri lakah kan him tawh a. Tun hnaiah min han luhchilh ve ta deuhva, nimahsela khawtlang mipuite thuawihna leh thawh hona tha tak avangin kan la inenkawl thei zel a, a thlamuanthlak hle a ni, a ti a. Hri hian eng chen nge min la chim zel dawn tih a hriat loh avangin fimkhur tak leh sawrkar dan siam (SOP) te tha taka kan zawm zel a tul a. Hrileng do kawngah thawhhona tha a pawimawh tih hriain theihtawp i chhuah tlang zel ang u, tiin a sawm bawk.Tun dinhmunah Khawbelah hian Sample 108 test tawh niin mi 54 positive an awm a ni.

Inkawm khawmna neih zawhah Khawbel 4C atana an hman mek RMSA High School a thlawh a, indaihlohna a awm takin Gov’t Middle Schhool pawh khawtlang hruaitute nen hian an en zui nghal a ni. Er. Lalrinawma hian a ṭul apiangah theihtawpin a pui zel dawn tih a hrilh bawk.