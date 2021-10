East India Summit (Mizoram state session)-ah CM khuallian

Confederation of Indian Industries (CII) buatsaih East India Summit 2021 hman mekah nimin kha Mizoram state session ni a ni a, Virtual programme-ah hian Chief Minister Zoram-thanga chu khuallian a ni.

Zoramthanga chuan CII-in India hmarchhak state-te tan East India Summit a buatsaih chu lawmawm a tih thu sawiin, Investment ti duhte tan Mizoram chuan theihna (potential) tam tak a neih thu leh sawrkar pawh a inhawn thu a sawi a, Mizoram chu ram la hman ṭangkai theih tur zau tak, ruahtui duhthusam, sik leh sa nuam tak, thei leh thlai hrang hrang ṭhat theihna hmun a nih avangin sector hrang hrangah hmasawnna a awm theih thu leh, sawrkar pawhin theihtawp a chhuah thute a sawi a. State tlawhpawh harsa tak a nihna chu thlak danglam a, tlawhpawh awlsam taka siam theih a nih thu sawiin, inkalpawhna hi ngaih pawimawh hmasak ber tur zing a mi a nih thu a sawi a, thil thar leh siamchhuah tam deuh nei mah ila, awlsam zawk leh man man zawka thiarchhuaha semkualna tur kawng neih loh chuan a hlawk theih loh thu a sawi a ni.

Chief Secretary Lalnun-mawia Chuaungo pawhin he hunah hian thu sawiin, Mizorama investment ti duhte chu rawn zirchiang tura sawmin, investor leh state mipuite tana hamṭhatna turah chuan harsatna awm theite pawh sutkian dan ngaihtuahpui turin sawrkar a inhawn thu a sawi a ni.

He East India Summit-2021 hi East India leh North East India a State hrang hrang ten economy leh culture-a inkungkaihna nghet zawk an neih theih nana buatsaih a ni a, he hunah hian State ṭhenkhatte economic sector hrang hranga an potential leh an thar chhuahte phochhuahna hun pek an ni a, East India Summit-2021-ah hian Ports, Railways, Aviation leh Future mobilitychu thlurbing a ni a, India hmar leh hmar-chhak hmasawna hrang hrang awm thei te hai-chhuaha chumi tihlawhtling theitu tur ram chhung leh ram pawna agencies te dap chhuah chu he summit-in a tum a ni.