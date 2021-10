Faina Hapta 2021 khâr a ni; Khawpui fai intihsiakna kalpui tan nghal

October ni 2, 2021 aṭanga Serchhipa Faina Hapta (Mizoram Cleanliness Week) 2021 kalpui chu nimin khan Serchhip District Bawrhsap, Kumar Abhishek, IAS chuan a khâr.

Faina Hapta khârna inkhawmah hian khuallian, District Bawrhsap chuan thu sawiin, sawrkar official te, khawtlang hruaitute leh mipuiten thawhhona ṭha tak neia Serchhipah Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) leh Faina Hapta hlawhtling taka kalpui a ni thei chu lawmawm a tih thu a sawi.

Khuallian chuan faina kawngah Mizote chu an ṭhangharhin fai hlutzia kan hre tlang tawh viau a, a lawmawm hle a ni, a ti a, amaherawhchu mihring kan pung zel ang a, bawlhhlawh pawh a pung ve zel dawn a, chuvang chuan tun aṭangin kan bawlhhlawhte kan thehthang dan kawngah leh a sawngbawl dan turah ngaihtuahna kan sen a ṭul tawh a ni tiin, kan thlahte tana ram fai tak kan rochun zel theihna tura ṭan kan lak a ṭul tih a sawi a. Bawlh-hlawh zinga ṭawih thei chite chu bawlhhlawh paihnaah chhung ve ngawt lovin, mahni in bulah a paihna (compost pit) siama paih ṭhin chuan leiṭhaahte pawh a hman leh theih a, plastic lam chite pawh hman nawn theih a ni a, plastic lam chi hman nawn dan turah pawh ruahmanna siam a ṭul a, tuichhe paih dan chung-changah pawh ruahmanna siam a nih loh chuan nakin lawkah kan lui tuite a la tibawlhhlawh dawn tih sawiin, heti zawnga hmalak hi a ngaih thu a sawi.

District Bawrhsap chuan Mizoram khawpui fai inelna kalpui ṭan takah pawh sawrkar official, khawtlang hruaitute, media leh mipuite kan ṭangtlang ang a, Mizoram khawpui fai intihsiaknaah hian pakhatna kan nih theih ngei ka beisei a ni tiin, mitinte theihtawp chhuah zui zel turin a sawm nghal a, District Bawrhsap hian Faina Hapta puala intihsiak hrang hranga lawmman dawngtute hnenah a sem nghal bawk a ni.

Hapta kharna inkhawm hi K.Saitluanga, DIPRO-in a kaihruai a, Dr. Albert Vanlalliantluanga, DUDO chuan AKAM leh Faina Hapta chhunga hmalakna dan hrang hrang report a pe a, DUDO chuan Faina Hapta khâr a nih rualin Mizoram khawpui fai inelna kalpui ṭan nghal a nih thu sawiin, November thla tawp aṭangin endiktute an kal chhuak ṭan dawn tih a sawi a, faina kawnga hma la turin mipuite a sawm a, hetihlai hian lawmman pakhatna lâk loh pawhin fai turin mipuite chu a sawm a, bawlhhlawh sawngbawlna hmun buatsaih mek chu hman a nih hunah chuan bawlh-hlawhte thliar hran vek a ni dawn tih sawiin, chhungtinte pawh an bawlhhlawhte chu ṭawih thei leh ṭawih thei lo leh plastic lam chi-ahte lo thliar hrang lawk turin a ngen a ni.

Lawmzuali, Manager, DUDO chuan hapta chhunga hmalakna hrang hrangte thlalak leh video te phochhuahna hun a hmang a, lawmthu sawiin hun a khar zui a ni.

Faina Hapta inelnaa lawmman latute

Faina lam hawi thuziak tam nitin chanchinbu

1st — Serchhip Times

2nd — Lenkawl

3rd — Laisuih

Thlalak intihsiak

1st — B.Vanlalthazuala

2nd — RL Hlupuia

3rd — C.Lalrochhuanga

1 Minute Mobile Video Clip

1st — Vanlalhruaizela

2nd — Lalhmachhuana

3rd — RL Hlupuia