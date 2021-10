Football thuthang (12.10.2021)

@ Arsenal chuan Liverpool leh England midfielder Alex Oxlade-Chamberlain chu lakluh an duh a, kum 28 mi hian kum 2017-a Anfield a pan hma hian Gunners-ah hian kum 6 zet hun a lo hmang tawh a ni. (Mundo Deportivo)

@ Brazil forward Neymar, 29 chuan Qatar-a 2022 World Cup khelh tur chu a inlan hnuhnun ber a ni tawh mai thei tih a sawi. (DAZN)

@ Barcelona chuan France winger Ousmane Dembele chuan contract a pawtsei lo a nih chuan kum 24 mi hi an thehchhuak mai thei a, hetiang a nih chuan amah thlak turin Manchester City leh England forward Raheem Sterling, 26, chu lak an tum ang. (Sport)

@ England captain leh an forward Harry Kane, 28, chuan “Tottenham a hmangaih” a, Club dinthar lehna atan hmahruaitu a ni dawn tih Spurs transfer chief Fabio Paratici chuan a sawi. (Sun)

@ Newcastle United neitu tharte chuan an manager Steve Bruce thlak chu an duh a, Leicester City manager Brendan Rodgers, Rangers manager Steven Gerrard emaw, Borussia Dortmund boss hlui Lucien Favre-te hming sawirik a ni. (Mail)

@ RB Leipzig coach hlui Ralf Rangnick pawh New Castle enkawltu tharte hian sporting director hna thawk turin an melh bawk a ni. (Telegraph)

@ Newcastle United hian January transfer window inhawn hunah Manchester United player pali ngawt lakluh an tum a, lakluh an tumte hi France striker Anthony Martial, 25, Netherlands midfielder Donny van de Beek, 24, Ivory Coast defender Eric Bailly, 27, leh England attacker Jesse Lingard, 28-te an ni. (Mirror)

@ Juventus chuan Wales midfielder Aaron Ramsey, 30, chu Manchester United aṭanga France Star Paul Pogba, 28, lakkir an tumnaa a bûk an dilna tirittu atan an hmang dawn. (Mail)