Football thuthang (22.10.2021)

@ Barcelona forward Ousmane Dembele chuan tun season tawpa a contract a hman zawh hunah Newcastle United-a lut turin a inhawng a, France international kum 24 mi hian kum 2017 khan Catalan club hi £117m hû-in a zawm a ni. (Goal)

@ Newcastle chuan Nilaini khan Roma manager hlui Paulo Fonseca chu interview an neihpui a, Portuguese kum 48 mi hi Steve Bruce hmun luah tura rin ber a ni. (Mail)

@ Fonseca hi kumin nipui khan Newcastle neituthar aiawhtute chuan a vawi khatna atan an lo be tawh a, tunah hian inbiak nawnna an nei mek a ni. (Telegraph)

@ Magpies neitu tharte hian thutlukna an la siam lova, Belgium boss Roberto Martinez, Chelsea manager hlui Frank Lampard, ex-Borussia Dortmund coach Lucien Favre, Rangers boss Steven Gerrard leh ex-Bournemouth boss Eddie Howe-te pawh an hming a la ri reng a ni. (Guardian)

@ Chelsea boss Thomas Tuchel chuan Norway striker Erling Braut Haaland, 21, chu Borussia Dortmund aṭanga lak chhuah dan club-in a la ngaihtuah reng tih a sawi. (Bild)

@ Manchester City chuan Fiorentina Serbian striker, Dusan Vlahovic, 21, chu an pêl mek. (Tuttosport)

@ Real Madrid manager Carlo Ancelotti chuan Tottenham lama an hralh tak, Spain defender Segio Reguilon chu an hralh dawna lei let leh theihna thu an dah chu tihnun a, Bernabeu lama kum 24 mi hi lakkir leh a duh. (El Nacional)

@ Juventus vice president Pavel Nedved chuan Argentina forward Paulo Dybala, 27, chuan contract thar a ziak ṭep tawh tih a sawi. (Football Italia)

@ Barcelona-in RB Leipzig leh Spain striker kum 23 mi, Dani Olmo lakluh an tum chu Manchester City leh Manchester United-te pawhin lakluh an tum ve dawn. (Christian Falk)

@ Leiceser midfielder Youri Tielemans, 24, chuan contract pawtsei tura an zawrh chu a hnawl a, club lianho-in an ngaihven hle a ni. (90 mins)