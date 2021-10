Football thuthang (4.10.2021)

@ Manchester City chuan Benfica Uruguayan striker Darwin Nunez, 22, lakluh tuma intlansiaknaah an elpui Liverpool, Manchester United, Chelsea leh Bayern Munich-te an khûm theih an inring. (Star)

@ Leeds leh England midfielder Kalvin Phillips chuan Elland Road-ah hian contract thar ṭha zawk ziak dan tur a zawng a, kum 25 mi hian a contrat neih laiah hian kum 2 a la nei a ni. (Athletic)

@ Manchester United Uruguayan striker Edinson Cavani, 34, chuan Old Trafford-a Cristiano Ronaldo a luh hnua a dinhmun a tlakhniam tak avangin January thlaah Real Madrid a zawm mei thei. (Mundo Deportivo)

@ Manchester United hian Christmas-ah chuan French midfielder Paul Pogba hma lam hun tura thutlukna tawp siamfel hman an duh. (Sun)

@ Real Madrid hi kum 28 mi, Pogba hi a agent, Mino Raiola chuan nakum nipuia lakluh theihna chance a saiamsak. (Express)

@ Bayern Munich chuan Germany forward Serge Gnabry, 26, chu contract thar ziakpui turin inremna an siam ṭep tawh. (Fabrizio Romano)

@ Paris St-Germain chuan nakum nipuia Borussia Dortmund aṭanga Norway striker kum 21 mi, Erling Braut Haaland lakluh tuma intlansiakna tel turin an rilru an siamfel tawh niin sawi a ni. (Mirror)

@ French striker Karim Benzema, 33, chuan a hnampui, Paris St-Germain striker Kylian Mbappe, 22, chuan engtik niah emaw chuan Real Madrid a zawm ngei a ring nghet tlat. (L’Equipe)

@ Barcelona chuan kum tharah Manchester City English forward Raheem Sterling, 26, chu La Liga lama lakluh dan an zawng dawn. (OnzeTV)

@ Real Madrid chuan Leicester Belgina midfielder Youri Tielemans, 24, chu lakluh an duh a, mahse an lalut a nih chuan Brazilian midfielder Casemiro, 29, chu PSG lamah a kal ve thung a ngaih hmel. (El Nacional)