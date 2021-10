Football thuthang (6.10.2021)

@ Barcelona chuan Manchester City leh England forward Raheem Sterling, 26, chu lakluh an tum. (Mundo Deportivo)

@ Catalan club hian Spain midfielder hlui, an club legend Xavi, 41, chu an manager hna Ronald Koeman hnen aṭanga lachhawng turin inbiakna an neihpui zel. (90min)

@ Everton chuan kumin nipui khan Manchester United aṭangin Donny van de Beek, 24, chu loan-a lakluh tumin hma an la a, January thlaah pawh Netherlands midfielder hi Goodison Park-a lakluh dan an ngaihtuah. (NOS)

@ Manchester United chuan AC Milan leh Ivory Coast midfielder Franck Kessie, 24, chu Paul Pogba thlaktu atan an duh. (Calciomercato)

@ Inter Milan chuan Chelsea leh Spainwing-back Marcos Alonso, 30, an ngaihvenna chu tharthawh leh tumin an inpeih. (Tuttomercato)

@ Manchester City chu Villareal leh Spain defender kum 24 mi, Pau Torres lak tuma intlansiaknaah a chung berah an awm mek. (Metro)

@ Tottenham manager Nuno Espirito chuan Premier League-a top 6 chin a hruai thleng thei lo a nih chuan nakum nipuiah Spurs chuan an manager hi zângnadawmna pe lovin an bân thei dawn a ni. (Athletic)

@ Liverpool AC Milan leh RB Leipzig-ten an hel mek, Pogon Szczecin Polish midfielder Kacper Kozlowski, 17, chuan club lian-te chu a ngaihven tehchiam lo tih a sawi. (Sport Interia)

@ Monaco chuan Juventus leh Chelsea-in lakluh an tum, France midfielder kum 21 mi, Aurelien Tchouameni man atan £34m an chhiar. (Calciomercato)

@ Juventus chuan Argentine forward Paulo Dybala contract kum 2025 thlenga pawhseipui an tumna chu a hmawr an bawkfel ṭan. (Gazzetta dello Sport)