Football thuthang (7.10.2021)

@ Germany leh Chelsea defender Antonio Rudiger, 28, chuan Bayern Munich nen sawizawmna thuthang leng vel chuan amah a tihbuai loh thu a sawi. (Mirror)

@ Rudiger contract neih lai hi nakum nipuiah a zo dawn a, Chelsea boss Thomas Tuchel chuan an centre-back hi contract thar ziakpui dan a zawng a, Tottenham chuan free transfer-a lakluh an beisei a ni. (Express)

@ Real Madrid president Florentino Perez chuan Paris St-Germain leh France forward Kylian Mbappe, 22, chuan kum 2022-ah Real a zawm a beisei. (El Debate)

@ PSG sporting director Leonardo chuan Real Madrid chu Mbappe lakluh tuma an beihnaah midang zahna tlachhamah a puh. (L’Equipe)

@ Fiorentina chuan Arsenal leh Tottenham-in an ngaihven mek, Serbia striker kum 21 mi, Dusan Vlahovic chuan Serie-A club tana contract thar ziah a la remti lo tih an sawi. (Evening Standard)

@ Liverpool chuan Torino defender Bremer, 24, chu an la ngaihven reng a, mahse Brazilian lakluh tumtu zingah hian Manchester United leh Manchester City an zuanluh ve leh avangin hna hautak an hmachhawn hmel. (Calciomercato)

@ Liverpool leh Bayern Munich lakluh tum Germany striker kum 19 mi, Karim Adeyemi man atan Red Bull Salzburg chuan £25m – £34m inkar an phût. (Sky Germany)

@ Netherlands international Memphis Depay, 27, chuan Barcelona-in khelmual chhungah leh khelmual pawn lamah harsatna a tawk chungin kumin nipuia Lyon aṭanga Spanish club a zawm chu a inchhir loh thu a sawi. (ESPN)

@ Juventus chuan American midfielder kum 23 mi, Weston McKennie chu chhuahtir tumin an inbuatsaih a, Tottenham leh West Ham chuan lakluh an duh a ni. (Team Talk)

@ Ajax leh Cameroon goalkeeper Andre Onana, 25, chuan kum 2022-ah free-a Inter Milan zawm tumin a inpeih tawh.