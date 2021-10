Football thuthang (8.10.2021)

@ Arsenal chuan England pair, Everton Dominic Calvert-Lewin, 24, leh Aston Villa Ollie Watkins, 25, te chu lakluh an tum a, mahse an club-te hmin hi thil harsatna tak a niang. (Sun)

@ Manchester United midfielder Paul Pogba, 28, chuan Paris St-Germain, Real Madrid leh Juventus-ten an beiseina chu hawisan a, Old Trafford-a contract thar ziak turin a inbuatsaih mek. (L’Equipe)

@ Manchester City, Chelsea leh Manchester United-te chuan Harry Kane ang tak, England leh Stoke City youth striker Emre Tezgel, 16, lak tura inel an tum mek. (Mail)

@ Bayern Munich-in lakluh tum, Bayer Leverkusen aṭanga German midfielder kum 18 mi, Florian Wirtz chu Premier League club-te pawhin an duh. (Fabrizio Romano)

@ Liverpool chuan Serbia striker Dusan Vlahovic chu lakluh an tum dawn a, Fiorentina leh kum 21 mi, Vlahovic-te contract chungchanga an indawrna chu a tlawlh a ni. (Mirror)

@ Arsenal chuan Club Bruges forward Noa Lang, 22, chu lakluh an la duh reng a, AC Milan pawhin an ngaihven a ni. (Calciomercato)

@ Manchester United chuan West Ham midfielder kum 22 mi Declan Rice lakluhna atan Nemanja Matic, 33, emaw Donny van de Beek, 24 emaw an hralh a ngai mai thei. (Express)

@ Borussia Dortmund chuan Norweigian striker Erling Braut Haaland, 21, chu kum 2023 thleng chelh an la tumruh hle. (Sport Bild)

@ France star Kylian Mbappe nu chuan Paris St-Germain nena contract thar chungchanga an indawrna chu a kaltluang tih a sawi hnuah kum 22 mi, Mbappe hmalam hun tur chu French Champions-ah a innghat ta niin a lang. (RMC)

@ Barcelona chuan January thlaah France defender Samuel Umtiti chu lei theihin an siam dawn a, kum 27 mi hian tun season-ah minute khat pawh La Liga-ah a la inkhel lo a ni. (Sport)