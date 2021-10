Football thuthang (9.10.2021)

@ Liverpool chuan Real Madrid-a hlim tawh loa sawi, Spain winger Marco Asensio, 25, chu an thlithlai mek. (Mirror)

@ Newcastle neitu tharte chuan an club chu Manchester City leh Paris St-Germain-te anga liana siam an tum. (Times)

@ Manchester United midfielder Paul Pogba chuan Juventus-a a team-mate hluite nen an la inbe reng tih a sawi a, mahse France star kum 28 mi hian Old Trafford-ah season ṭha taka hman tawp chu a ngaihtuah ber a nih rih thu a sawi. (Sport Mediaset)

@ Chelsea boss hlui Frank Lampard leh Rangers manager Steven Gerrard-te chu Newcastle boss Steve Bruce thlaktu ni tura sawi zingah an tel a, Bruce hian a hna a chân mai a rin thu a lo sawi tawh a ni. (Telegraph)

@ Manchester City chuan Raheem Sterling, 26, chu contract thar tur chungchanga indawrna neihpui dan kawng an dap a, City-a kum 2 aia tlem contract nei tawh England forward hi hralh an phal lo a ni. (Sun)

@ Barcelona leh Sterling-te chu sawi zawm an ni nasa hle a, Manchester City chuan an player hian Spain lam a pan dawn a nih chuan France winger Ousmane Dembele, 24, chu lakluh an an duh ve thung a ni. (El Nacional)

@ Juventus chuan Tottenham-in lakluh an duh United States midfielder Weston McKenie, 23, man atan £25.4m an chhiar. (Calcio Mercato)

@ Liverpool chuan an striker Divock Origi chu January thlaah Barcelona zawrh an tum niin sawi a ni a, Belgium striker kum 26 mi contract neih lai hi tun season tawp rual hian a tawp dawn a, Jurgen Klopp hnuaiah khelhna hmun a chang tlem hle a ni. (Sun)

@ AC Milan chuan France defender Samuel Umtiti, 27, chu January thlaah Barcelona aṭanga lakluh dan an zawng. (Calcio Mercato)

@ England midfielder Harry Winks, 25, chuan January thlaah Tottenham aṭanga Everton-a insawn a tum. (Caughtoffside)