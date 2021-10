Fury lakah Wilder a tlâwm leh

Nimin zinga Las Vegas-a T-Mobile Arena-a WBC heavyweght title inchuhnaah Tyson Fury chuan round 11-naa Deontay Wilder knock-out a, a title kawl lai a humhim.

Fury-a’n title a laksak aṭanga thla 20-naah Wilder hian WBC heavyweight title chu lakkir leh a tum viau a, Wilder hian Fury hi fourth round-ah vawi 2 lai hnek tlu mahse a tawpah amah zawk tho tur a awm tak loh avangin title chu a lakkir thei ta lo a ni.

He inhnek hi Heavyweight bout hmuhnawm tak niin, a tir lamah Wilder a phûr a, a tir lamah Fury knock-out theih beiseiin tharum hmangin Fury bei a, a tir round hnihah chet pawh a che ṭha thawkhat a, mahse Fury thiamzia leh fei zia kan hmuh nawn leh a, third round-ah Fury hian left-right combination hmangin Wilder a hnek tlu a, Round linaah erawh Wilder hian na takin Fury luah a hnek fuh, Fury a na tih a hriat a, a tlu ve thung a, a hnu lawkah Wilder hian Fury hi hnek tlu leh mahse Fury a tho leh a, round nganaah pawh Wilder a chungnung leh zawk hret tih loh hi chu Fury a chungnung chho char char tawh a, Wilder a zawi a, Fury hian a knock-out teuh ṭhin hle a, round 11-naah erawh Wilder a dingchang zo ta lova, chiang takin British boxer Fury hian Wilder hnek thluin, Wilder a tho zo tawh lova, fight tihtawp niin, Fury hian hnehna a chang ta a ni.

Fury leh Wilder te hi vawi thum an inhnek tawh a, kum 2018 khan split draw hmangin an inhnehtawk a, nikum kum tir khan Fury hian round 7-naah technical knock out hmangin Wilder a hneh a, WBC world heavyweight title a hlawhchhuak.

WBA, IBF, WBO leh IBO world heavyweight champion hlui Fury hian fight 32 a neih tawhah, Wilder nen kum 2018-a an inhnehtawk tih loh chu a la chak fai vek a, kum 35 mi American boxer Wilder hian Fury chiah hneh loh a la nei a, a record hi 42-2-1 a ni.