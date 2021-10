Hmaituamna vuah tura beihpuithlakna ‘All Mask Campaign’ tun thla tawp thleng pawtsei

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan hmai tuamna vuah tura beihpui-thlakna ‘All Mask Campaign’ hman lai mek chu tun thla tawp thlenga pawhsei a nih thu nimin khan Virtual Meetingah a sawi.

Health Minister chuan State dinhmun thlirin mask vuah tura inzirtirna chu ngawrh lehzuala kalpui a ṭula hriat a ni a ti a, hei vang hian All Mask Campaign hman lai mek October ni 20-a tawp tura tih chu October ni 31 thlengin pawhsei leh a ni a ti a, hetih chhung hian ngawrh lehzuala mask vuah a himzia inzirtir a ṭul dawn a ni, a ti.

Health Minister chuan State-level All Mask Campaign Implementation Team sawrkarin a din thu leh, anni hian ruahmanna thar an rawn siam tur thu a sawi bawk a, he Campaign chhung hi chuan nikhat kar danah tal hmalakna review meeting nei ṭhin turin DC-te a chah bawk a ni.

Health Minister chuan khawvel leh India ram State dangte kalpui dan leh WHO, CDC-USA leh ICMR-te ngaihdan zirchiangtu State-level Expert Team on Covid-19 Management rawtna angin symptom-based approach a sample test kalpui turin order tihchhuah thuai a nih tur thu a sawi a, hemi chungchangah hian mipuite leh khawtlang hruaitute hrilhfiah kawngah nasa taka ṭan lak a ngai tih a sawi bawk a, inchhungkhura natna khirhkhan veite leh kum upa, tar chaklo neite fimkhurpui leh venpui a ngaih zia uar taka sawiin, hetih kawngah hian nasa lehzuala inzirtir a ṭul tih a sawi bawk a ni.

District tin aṭangin DC, CMO leh DIPRO-ten report an pe a, report tlangpui khaikhawmnaah chuan tun dinhmunah Siaha leh Saitual district tih lohah chuan positive hmuhchhuah thar zat zawi zawiin a tlahniam a, kan ṭan tlan chuan reiloteah kan ziaawm ve mai a rinawm thu sawi a ni a, sawrkarin sample test chungchanga SOP thar a tichhuak tur chu a lawmawm an tih thu an sawi bawk a, Monoclonal Antibody Cocktail (MAC) pawh thingtlang lam ami te pawhin an hmuh zung zung theihnan District tinah dah dan ngaihtuah ṭhaa an hriat thu an sawi bawk a ni.