Hnamdang cement mistiri-te ko khâwm

Mizo Cement Mistiri Association (MCMA) Serchhip District chuan nimin khan Serchhipa hnamdang cement Mistiri-te an ko khawm.

MCMA, Serchhip District hruaitute chuan nimin khan Serchhip Chanmari YMA Hall-ah Serchhip khawpui chhunga hnamdang cement work thawka awm mekte zinga an hotu deuhte kokhawmin, ILP-a dan an zawm tur awmsa hrang hrang – sponsor-tu hna bak thawh theih loh chungchangte an hrilhfiah nawn leh a, Ser-chhip mipuite pawh mahni sponsor loh chu chhawrlo turin an hriattir nawn leh a ni. He hunah hian Ṭheka Rate chungchangah hnam-dang leh Mizo-ten an zawm tlan tur rate mumal zawk an siam nghal a, Head Mistiri tinte hnenah tuna an naute bak chah chho belh tawhlo tur leh, a awmsa pawh hawtir zel tura an ngen bakah helper-ah pawh Mizo chhawr hram hram ṭhin tawh turin an ngen bawk.

Nimina inkohkhawmnaah hian Serchhip khaw chhunga hnamdang Head Mistiri (Ṭhekadar) 15 chuang an tel a ni.