Inkalpawhna kawng ṭha zawka siam turin hrilh

Lawngtlai District chhimlam leh khawthlang lam inkalpawhna chu ṭha zawka siam turin Lawngtlai bawrhsap-in BRTF leh KMMTTP hnathawktute a hrilh

Hun reitak chhung chu Lawngtlai atanga Diltlang paltlang, Parva kawnga Ngengpui kai lei chu motor ritphur tan zawh ngam a nih loh vangin, mipui chetvelna leh Buhfai thiarvelna thlengin harsatna a thleng ţhin a. Lawngtlaibawrhsap Dr.Andrew H.Vanlaldika chuan BRTF hotute chu, lei (Bridge) thar dawhzawh a nih hma in, lei hlui chu 407 Truck ritphurin a zawhtheih turin a theih ang anga thawmţha turin a hrilh a, BRTF hotute chuan kar tharah hian thawh nghal an tum thu DC hi an hrilh a ni.



Lawngtlai bawrhsap chuan Kaladan Multi Modal Transit Transport Project (KMMTTP) kawngpui, fur ruahsur vanga leimin tam tak chu thenfai mumal a nih loh vangin, he kawngpui sialhna thawktu Contractor te chu, kawng thenfai hna ngaipawimawh hmasa turin a hrilh bawka, kawngsial hna viltu Mizoram PWD hotute pawh, mipuiin harsatna an tawh hrechiangtu an nih angin, Contractor te hnathawh,uluk taka enpui turin a chah bawk.