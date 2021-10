Jal Jeevan Mission (JJM) hnuaiah Lungchher & Plumbing training buatsaih

State Institute of Rural Development & Panchayati Raj (SIRD&PR), Mizoram, leh Water and Sanitation Support Organization (WSSO), PHE Department, Mizoram tangkawpin Jal Jeevan Mission (JJM) hnuaiah“Skill Development Training Mason General & Plumber General(1stBatch) under JJM” a buatsaih chu nimin khan SIRD&PR Auditorium, Durtlang Leitan-ah Er. C. Chawnghnuna, Director, WSSO, PHE Department chuan a hawng.

Training hawngtu Er. C. Chawnghnuna chuanTraining pe turin hmun hma leh Hostel-te an neih loh avangin SIRD&PR nen a tangtlanga, training buatsaih theih a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a. Training tura thlanchhuah te chu rilru pe tur leh thahnem ngai turin a fuih a ni. Ni 45 chhung chiah training a nih dawn avangin training-ah thiamna tak nei tura tan la turin trainee te a fuih bakah Tualchhung thalai te chhawrtlak tam thei ang ber neih leh state pawnlam atanga Mistiri rawn lutte chhawr ngai lo tura hmalak chu sawrkar thil ngaih pawimawh a ni a ti.

Training hawnna hun hi Er. C. Lalthlansanga, Course Director/Core Faculty (RE), SIRD&PR chuan a kaihruai a. Mason General Training turin mi 300 leh Plumber Training turin mi 100 ziah luh an ni a. Mason training hian ni 45 chhung a awh anga, Plumber training hian ni 15 chhung a awh thung dawn a ni.