Krismas, Kumthar leh Puja-ahte halpuah, halmawi, silailem mu nei chi, sky lantern khap bur dawn

Nimin khan Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo hovin kumin Krismas, Kumthar leh Puja (Dusshera, Diwali leh a dangte) lo thleng turah halpuah, halmawi, silailem mu nei chi leh sky lantern khap chungchang sawrkar mi pawimawhte leh tlawmngai pawl hruaituten Police Hqrs., Aizawlah an rel a, heng hâl theih hrang hrangte hi mihring hriselna atana thil pawi thei leh Covid-19 hri len lai phei chuan nghawng ṭha lo tak nei thei a nih avangin khap tlat ni se, an ti.

Meeting hian kum kaltaa khapna kalpui a nih dan a thlirlet a, Krismas leh Kumthar bawra dan bawhchhia mi 22 case siamsak niin, an zinga 7 chu hrem (convict) an ni tawh a, court case kal lai mek 15 a la awm a, meeting-in a lo rel tawh angin halpuah hal khapna thupek zawm ṭha Branch YMA-te hnenah Home Minister chuan lawmman a pe bawk a ni.

Khapna thupek hi a rang thei ang bera tihchhuah turin meeting chuan a rel a, Dân anga khapna thupek tihchhuah a nih veleh Addl. SP Aizawl kaihhruaina hnuaia din Special Cell-te chuan hma an la ṭan nghal dawn a, Halpuah, halmawi leh a dangte mihring hriselna atana a pawizia inzirtirna leh hal lo tura mipui thinlung hneh tura campaign uar leh zuala kalpui ni se, tih a ni a, veng tina information mike te, print leh electronic media-te leh social media kaltlangin awareness campaign kalpui tum a ni. Sumdawngte mai bakah mimal leh chhungkaw tinte chu heng halpuah, halmawi, sky lantern leh silailem mu kapchhuak theite hi chah lo turin ngen an ni a, lo chah ru emaw, zuar an awm a nih chuan dan angin hrem an ni dawn a ni.

Assam Rifles, BRTF, BSF leh sipai hmunah hâlpuah an hâl lohna turin khapna order pek ni se tiin, meeting chuan a rel a, Mizoram ramria check gate awm zawng zawngah uluk lehzuala lirthei lo lut endik tur te, sumdawnna hmun leh kudamte a ṭul dan a zira endik/check-te leh police te bakah tlawmngai pawl ten hunpui laiin duty tur insiam leh ni se tih te an rel a ni.