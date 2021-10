Lirthei chetsual dan leh a thlen chhan hriatna theihna tur hawng

Lirthei chetsualna a awm a, lirthei chetsual dan leh a thlen chhante kimchang taka hriat theihna tur, Integrated Road Accident Database (iRAD) Project chu Mizorama hman turin nimin khan Lalchamliana, Home Minister chuan DGP Conference Hall, Police Hqrs.-ah a hawng.

iRAD project chu India sawrkar hnuaia Ministry of Road Transport & Highways-in a kalpui a ni tih a sawi a, he hmalakna hi a pawimawh hle a, Mizoram kawngpui enkawltu PWD te pawhin an chhawr ṭangkai dawn hle nia sawiin, kawngpuite pawh tun aiin lirtheia veivakte tan a him chho dawn a ni a ti a, lirthei chetsualna thlen chhan tam zawk chu pumpelh theih leh a khalhtute fimkhur tawk loh avanga thleng a ni tih a sawi tel a. Lirtheia chuangte nunna kawltu emaw tih turin lirthei khalhtute mawhphurhna a sang a. Chuvangin lirtheia veivak te himna tur chuan lirthei khalhtute an pawimawh ber a ni tih erawh kan hriattlan a tha a ni a ti.

iRAD Project hian Mizoram Police, Health & Family Welfare, PWD, Transport Department leh NIC-te a thlun zawm a, India ram puma accident data dik leh rintlak neih a, chu data chu zir chian a, ram chhunga motor accident chhan leh a tih tlem dan kawngah nasa takin a puih tur thu a sawi bawk.

Home Minister chuan tun dinhmunah Mizoram-ah hian project ṭhenkhat – CCTNS (Crime and Criminal Tracking Networks & Systems), 112 ERSS (Emergency Response Support System)-te kalpui a ni a, Project lian dang ICJS (Inter-Operable Criminal Justice System) leh NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System)-te pawh a taka hman theih tura kalpui mek a ni a ti.

India ram puma hman tura duan, iRAD project hi Mizoramah ni 15 September, 2021 khan hman ṭan niin, nimin thleng khan Mizoram chhungah road accident case 17 iRAD app ah ziahluh tawh a ni.

iRAD chu enge?

iRAD hi Indian Institute of Technology-Madras (IIT-M)-in an siam niin, he mobile application hmang hian lirthei chetsualna thleng alo awmin a hmuna enfiahtu Police chuan thlalak leh video leh lirthei chetsual dan kimchang a upload ang a, chulai kawng bialtu PWD Engineer emaw, local body Engineer mobile-ah hriattirna a thleng ang a, Engineer chuan chetsualna thlenna hmun tlawhin, chulai kawng siamdan leh thil pawimawh dangte chu a upload ve leh ang a, chu’ng data lakkhawmte chu IIT-M-a miten an lo zirchiang ang a, chulai accident a thlenna hmuna kawngpui chu siamṭhat a ngaih leh ngaih lohte thlengin an lo zirchiang dawn a, kawngpui hmangtute pawhin lirtheia chetsualnaa data pawimawhte hi mobile application hran aṭanga an upload ve theih turin ruahmanna siam a ni bawk a, a tirah he mobile application hi State paruk – Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu leh Uttar Pradesh-ahte enchhinna atan kalpui hmasak phawt a ni.