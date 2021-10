Lirtheia chesual tanpuitute tan ‘The Good Samaritan’ kalpui dawn

Ministry of Road Transport & Highways (Road Safety), Govt, of India chuan ni 3 October, 2021 khan Road Accident kaih-hnawih scheme a tichhuak thar a. Chu scheme hming chu The Good Samaritan tih a ni a, he scheme-in a tum ber chu lirthei chetsualna avanga hliam tuar leh ṭanpui ngaite a hun tak (Golden Hour) a ṭanpuina an hmuh vat a, nunna hlu tak chhan-him a nih theihna atan a ni a, hetianga mi nunna chhan-himtu chuan he scheme hnuaiah hian sawrkar atangin pawisa fai Rs.5000/- a hmu thei dawn a ni.

He scheme hnuaia lawmman dawng thei tur te thlang tur committee fel tak siam a niin, tehkhawng hrang hrang pawh mumal taka duan a ni a, he scheme hrechiang duh chuan Transport Department website- transport.mizoram.gov.in-ah en theihin a awm a, chu-bakah Transport Department Office hrang hrangah te zawhfiah theih a ni.