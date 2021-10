Mizoram Health Systems Strengthening Project kalpui mek chungchang sawifiahna siam

Health & family Welfare Department chuan Mizoram sawrkarin Mizoram Health Systems Strengthening Project (MHSSP) a kalpui meka hnam dang Consultancy Project thawhpui tura an rawih chungchang social media-a thu leng velah Mizoram mipuiten thu dik an hriat theih nan sawifiahna an siam.

Sawifiahna an siamah H&FW Department chuan chuan Mizoram Health Systems Strengthening Project (MHSSP), Mizoram sawrkarin a kalpui mek chu Mizoram mipuite hriselna a lo ṭhat zawk theih nana thawh a ni tih tarlangin, he project hi World Bank aṭanga loan (US Dollar maktaduai 32) hmanga thawh a nih avangin kawng engkimah an dan leh hrai (regulations) an zawm a ngai tih sawiin, Loan rulhna 90% chu Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance, Government of India-in an tumsak dawn avangin DEA-in tihmakmawh (conditions) a siamte an zaw kim a ngai tih an sawi bawk.

“Health & Family Welfare Department-in a kalpui mek MHSSP hi project pawimawh tak a ni a. Mizoram mipuite hriselna a lo ṭhat chhoh zel theih nan kawng hrang hranga kan health system hi siamṭhat tum a ni a. Kan tum hi kan thlen theih nan min thawhpui tur leh technical support (thiamna bik) min pe turin consultancy te rawih a ngai a, hei hi World Bank leh DEA, Ministry of Finance-te dan ang a nih avangin project hi a thawhna tur pawisa min puktir leh min rulhsak tur an tihchian hmain, heng consultancy firm-te hi kan ruai ngei a ni tih pawh kan zuk hriattir a ngai nghe nghe a ni,” tiin, Consultancy an rawihte chu thiamna bik an nei ngei a ni tih pawh finfiah ngai a ni tih an tarlang a, Consultancy service mamawhna an sawite chu – Project Management & Technical Support, Human Resources for Health, Result Based Financing & Project Evaluation, Improving Clinical Competencies leh Construction of 3 Chief Medical Officer’s Office buildings at Saitual, Khawzawl & Hnahthial-ahte a nih thu an tarlang.

Consultancy firm ruai tur hian National Newpaper ‘The Hindu’ ah open tender notice chhuah a nih thu tarlangin, Tender Notice hi Health & Family Welfare Department website-ah pawh mipuite en theih tura dah a ni tih an tarlang bawk a, Consultancy firm-te hian ṭha taka tender/bid an chhan theih nan Project chungchanga inhrilhhriatna hun online pre-bid meetings neihpui an ni a, chutah chuan Mizoram chhunga empanelled firms hrang hrangte pawh an tel ve a, heng pre-bid meeting-a tel tur hian sawmna hi Mizoram chhunga empanelled firms te pek vek an ni tih an tarlang bawk.

Consultancy hrang hrangin tender an chhanna te chu dan ang thlapa endik an nih hnuin Project Procurement Committee-in a thlang a, rawih an nih hun chhung tur erawh a inang vek lo tih sawiin, World Bank Procurement Regulations leh General Conditions-in a phut anga Project a lo hlawhtlin theih nana heng Consultancy te hi lak an ni tih sawiin, tunah hian World Bank hian Mizoram chauh ni lo, India ram chhunga State hrang hrangah Project hi an kalpui nual a, Northeast-ah chuan Mizoram, Nagaland leh Meghalaya-ah te hetiang project hi kalpui mek a nih thu an tarlang bawk.