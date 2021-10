Mizoram sawrkar pawisa dinhmun a tha:Lalsawta

Tuirial bial Bye-Election neih turah Congress Party chuan nimin khan campaign hawnna hun Lungdai leh Kawnpuiah a buatsaih a, he hunah hian Mizoram Dinance Minister hlui, Lalsawta, MPCC Vice President nibawk chuan, Mizoram sawrkar pawisa dinhmun a tha tih a hriatchian thu a sawi.

Lalsawta chuan, “Hripui vangin hun harsa tak tawk mah ila mipuite enkawlna tur pawisa a tam tawk a, mahse hman dik a ni lo mai chauh a ni. Mipuite hrilêngin a tihmangan laia sum neih belh tuma ram hruaitute ber an phe an phe hi a pawi a ni. Lawng chhunga tui lût ping phui si lova bungraw ṭha chuh lama hmanhlelh hi a kaikuang a ni lo, a pawp lai tihpin a ngai a ni. Congress party-in ṭhat loh theih lohna bawm kan siam dawn a, a theih tih pawh kan hria a ni. Congress tharah chuan mipui duhthusam system dik mipuiin an hmu ang a, an hlimin an lawm tawh ang” a ti bawk.

Lalsawta chuan, “Tuirial bial mipuite chu zalen takin, an duhna ngeiah vote thlak turin a chah a, “Ruling Party in vote loh chuan tia vauna ang lek leka ngaih theih kan Chief Minister-in a sawi kha a pawi ka ti a, ram hluizia dik tak a ni. Mizoram Chief Minister ni lovin, MNF Chief Minister chauh a ni tih chiang takin a lantir a ni,” a ti bawk.

Campaign Kickoff hunah hian Chalrosanga Ralte (Mavala), INC Official Candidate pawhin thusawiin, “Contract leh thil dang, sawrkar hnaa inthunte pawh ka tiam ve thei lo che u. He bial MLA tura min thlang tling a nih chuan kei, Chalrosanga Ralte hi helai bial tan hian ka rilru, ngaihtuahna, ka neih zawng zawng, keimah zawng zawng hi ka rawn inpumpek a ni. In tan ka theihna zawng zawng ka hmang ang tih ka tiam a che u” a ti.