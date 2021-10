Mizoramah raltlan an lo luh belh mek

Myanmar ram, a bikin Mizoram dep Chin state-a Myanmar sipaite leh tualchhung mi ralthuam kengte an inkah deuh reng avangin Mizoramah raltlan an lo luh belh leh mek.

Champhai district-a Tuipuiral Group YMA president MC Lalramenga sawi danin tun hnai ni 4 chhung vel khan East Tuipui assembly bial chhungah raltlan 187 an lo luh belh a. Vaphai khuaah mi 110, Farkawn-ah mi 50, Vanzau khuaah mi 13, Bungzungah mi 6 leh Khuangthingah mi 4 te an ni a. Heti hian tun dinhmun-ah East Tuipui assembly biala khaw 21-ah raltlan 2,625 an awm mek a. Farkawn khuaah awm tam berin 1,050 an awm a, Vaphai-ah 592 awmin Khawbungah 239 an awm bawk a, a tam ber hi Chin state a Thantlang district mi an ni.

Zirtawpni khan Tuibûal khua a Myanmar sipai camp-ah silai a puak a, tlai lamah bomb a puak nasa hle bawk a. Silai leh bomb puak ri hi Vaphai khua aṭang pawhin a hriat phak a. Chanchin kimchang erawh chu hriat theih a ni rih lo.

Hnahthial district lamah pawh raltlan hi an luh belh a. Inrinni khan mi 6 Thingsai khuaah an rawn lut a, Thawhlehni khan mi 11 an rawn lut bawk. Ngharchhip khuaah mi 13 chu Inrinni khan an rawn lut a, anni hi Hakha khawpui ami an ni.

Chin state-ah hian tualchhung mi ralthuam keng (Chinland Defense Force – CDF) leh kum 30 chuang rammu tawh Chin National Army (CNA)-te ṭangrual chuan sipai hmun engemawzat la tawhin sipai kal vel an lambun fo a, tun thla chawhma lam khan sipai tam tham tak chu Hakha, Tedim, Falam leh Thantlang lamah an lut hlawm a, Nilaini khan Rialti khua chu sipaite hian an hâl a, Baptist biakin pawh a kang ral vek a, a tukah Thlanrawn khua an hal leh bawk.