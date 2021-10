Mizoramah zirna in 22.66% hawng tawh

Mizoram chhunga Covid-19 hri hluar lohna hmunahte zirna in hrang hrang hawn a ni tawh a, tun dinhmunah zirna in za a 22.66 hawn a ni tawh.

School Education Department Director James Lalrinchhana sawi danin Mizoram chhunga khaw ṭhenkhat hripui lengin a tihbuai ve lohnaahte zirna in hawn a ni a ti a, school hawn turte chu District hrang hranga Deputy Commissioner-ten a him ngei a ni tih an finfiah hnuah chauh an hawng tih sawiin, hri vanga buaina an nei palh a nih pawhin an khâr leh mai ṭhin tih a sawi.

James Lalrinchhana chuan zirna in hawn chungchang hi Disaster Management thu a ni a ti a, tun dinhmunah zirna in tam zawk hawn theih rih loh mahse theihtawpin zirlaite hmasawn nan online class kalpui a ni tih a sawi a, hripui len lai a nih avangin online class chu zirlaite hmasawn nana hmanraw ṭha ber a ni a ti a, mobile neilote tan leh online zawm ve theilote tan SCERT leh MBSE-ten an zir tur an siam sak a ti a, Online Class chu an chhawr ṭangkai tih sawiin, zirlaiten thiamna an hlohna nasa lutuk tur ven nan a ni a ti a, zirlaite mai nilo nu leh pa leh zirtirtute ṭan-rualna a pe tih a sawi bawk.