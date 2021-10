MNF Thalaiten FIR thehlut

MNF Ṭhalaite chuan Facebook group pakhata ‘Ruattea Ralte Ruattea Ralte’ tih hming puin Mizofed chairman K.Laldawngliana, Tuirial bial bye election awm tura MNF candidate ni bawk chungchang a thu post vangin nimin khan Cyber PS-ah FIR an thehlut.



MNYF Hqrs-ten FIR an thehluhah hian Facebook group-a thu post chu October 30,

2021-a Tuibial bial bye election neih tur denchhena an candidate tihmualpho tumna ni ngeia an hriatthu an tarlang a, “Hetiang thil titu hi kan dem takzet a ni,” tiin Model Code of Conduct kenkawh a nih mek laia candidate-te mimal taka beihna, social media lama ualau taka dah a ni chu an ngai thutakin a thil tihsual ang zela hremna a hmuh theih nan thuneitute chu chak taka hma la turin an beisei tih an sawi.

Heihi Fb ZORAM POLITICAL GROUP I-a a post dan chu a ni –

MIZOFED Chairman K.Laldawngliana chanchin tawi:-Hmel fel tak nui ver2 chung a dawt sawi thiam a ni.

2. MIZOFED in Government a buhfai a supply ah MIZOFED in 20%an profit laiin Chairman in 80% a profit thung.

3. MIZOFED staff thar lak reng2 ah advertisement mipui hriatlohin an chhuah thin a, An lak tam berah ama chhung hnai leh lawmman pe thei a la tlangpui.

4. MIZOFED staff zawng2 deuh thaw hian MLA ah tling se MIZOFED chhuahsan se an duh an nin lutuk vangin.

5. Transparent a tih ve chu a ruk a thil tih a ni.

6. A hmel en aiin a dawheh a, a belchiang leh hrechiang a piangin an ning in an ring lo.

7. Tuna a campaign na ah pawh hian MIZOFED staff 3 vel a chhawr mek.

8. A hleihluak a sum duh a ni a, sum a hmuh na tur a nih chuan engmah tih hreh a neilo.

9. Tunah MIZOFED staff pawh hian hlawh laktur an harsat khawp mai. A Chairman hma in hetiang harsatna hi MIZOFED hian a tawk ngailo.

10. Pension Gratuity and Leave Salary pawh pension a chhuak tawh te pek theihloh pending a nei nual.

11. Petrol pawlhdal leh” shortages ah hrem ngamloh a nei teuh. Hei hi tunhma a awm ngailo a ni.

He ti zawng hi ni hrih mai rawh se

Hetihlai hian a post-tu hian he thu hi whatsapp aṭanga a hmuh a post chhâwn leh niin a sawi a ni.