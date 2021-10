MP pahnihten hripui vanga Mizoramin harsatna a tawhah central tanpuina an ngên

Mizoramin Member of Parliament pahnih a neih – C.Lalrosanga MP(LS) leh K.Vanlalvena, MP (RS)-te chuan Nilaini tlai khan Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health & Family Welfare chu a office-ah hmuin Mizoramin Covid-19 hripui vanga harsatna a tawh mek chungchangah Central sawrkar ṭanpuina an ngen.

C.Lalrosanga chuan Union Health Secretary hnenah hian Mizoram dinhmun tlangpui sawiin, hri vei mek leh nitin hri kai thar an pun chak avangin Mizoram chuan he hripui do nan hian damdawi leh hri dona hmanraw tam zawk a mamawh tih sawiin, Central sawrkar ṭanpuina a mamawh tak zet tih a hrilh a, Bhushana chuan Covid hripui dona tura Central sawrkarin State leh UT zawng zawng tan Emergency Covid Response Package (ECRP) hnuaia a sum dah cheng vaibelchhe 14744.99 aṭangin Mizoram chu cheng vaibelchhe 44.38 pek a nih thu leh First installment cheng vaibelchhe 19.94 chu pek chhuah a ni tawh tih a lo sawi a, First installment hmanna thehluh veleh a bak sum la awm pawh pek chhuah leh nghal tur a ni tih a lo hrilh a ni.

MP-te chuan Covid hripui vanga harsatna chi hrang hrangte leh Mizoram sawrkarin a hmachhawn dan tlangpui tarlangin, vaccination programme kalpui dan pawh an sawi a, Mizoramin vaccination programme hi a tih ṭhat viau rualin hri kai thar an pun chak em avangin ICU khum tam zawk te, khawl ṭha leh RT-PCR mobile van-te chu mamawhna a nasa hle a ni tih an sawi a, hripui vanga chhiatna hmachhawn turin ECRP hnuaia Mizoram tana sum ruahman pangngai piah lamah Central sawrkar ṭanpuina a mamawh tak zet tih an hrilh a, hei bakah hian Mizorama Covid dinhmun uluk taka rawn enfiaha zirchiang turin Expert Team rawn tirh ni se tiin Union Health Secretary hnenah an thlen bawk a ni.

Bhushan chuan MP-ten Mizoram dinhmun an sawi leh harsatna an thlente chu thuneitu sâng zawkte nen an lo sawiho tur thu leh, Mizorama Expert Team rawn tirh thuai a nih tur thu a sawi a, Covid damlote enkawlna dripa khai tel chi damdawi manto, Rs.120,000/- man, Monoclonal Antibodies Cocktail (MAC) chu Mizoram sawrkarin an dil chuan a thlâwnin an pek theih thu a lo hrilh bawk a ni.

Union Health Secretary chuan Covid-19 hripui dona kawnga hma a lak danah Mizoram sawrkar chu fakin, tun thlenga Covid-19 thihna a la thleng tam lutuk lo chu thil lawmawm tak a ni, a ti a, hripui vanga Mizoram harsatna sukiang tur leh a ṭul anga sum leh pai ṭanpuina pe turin theihtawp chhuah a inhuam thu a lo hrilh tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang a ni.

Mizoram MP pahnihte hi Amjad Tak, IAS, Resident Commissioner, Mizoram House, New Delhi leh Rosangzuala OSD to Chief Minister-te chuan an ṭawiawm a ni.