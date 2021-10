MP (RS)-in SAGY Model Village atan N.Mualcheng a thlang

K.Vanlalvena, MP, Rajya Sabha chuan SAGY Model Village atan N.Mualcheng a thlang a, nimin khan N.Mualcheng Community Hall-ah SAGY Model Village hawnna leh SAGY chungchang inzirtirna Campaign buatsaih a ni a, he hunah hian Serchhip District Bawrhsap, Kumar Abhi-shek, IAS, chu khuallian a ni.

Khuallian chuan, K.Vanlalvena, MP (RS)-in N. Mualcheng khua SAGY Model Village atana a thlang chu lawmawm a tih thu a sawi a, Model Village hma-lakna hrang hrangte a hlawh-tlin theih nan thil pawimawh pathum a awm tih sawiin, chungte chu – a bulṭhut zirchianna rintlak (baseline survey), zirchianna dika innghat Village Development Plan ṭha leh chung Plan-te a hlawhtlin ngei theih nana hnathawh zui a ni, a ti a, heng thil pawimawh pathumte hi Line department zawng zawngten theihtawp chhuaha bawhzui tur leh thawhhona ṭha tak nena engkim kalpui turin a chah a. Lo tih ve theih a neih apiangte theihtawp chhuahin a lo bawhzui ve zel ṭhin dawn a, he Model Village hi hlawhtling takin a kal ngei tur a ni, tiin SAGY model village hi a hawng a ni.

Vanlalhruaia, Head Faculty, DPRC, SIRD&PR chuan SAGY Model Village chungchang sawifiah-na neiin, Model Village chu Mahatma Gandhi duhthu-sam anga thingtlang khaw inenkawlna kalpuina a nih thu a sawi a, duhsak bik tura khaw thlan chhuah nilovin inkaihhruaina dik, langtlang leh thawhhona ṭha bik vanga entawntlak khua ni tura thlan a ni zawk a ti a, amah-erawh chu central sawrkar hnuaia Scheme hrang hrangte chu heng SAGY Model Village te tan hian ngaihpawimawh hmasak ṭhin tur a ni a ti bawk.

SAGY Model Village hawnna hi H.Lalhruai-tluanga, MCS, Charge Officer, SAGY-in a kaihruaia, line department hrang hrang aiawhten thusawina hun an hmang a, vawiinah chip-chiar zawkin SAGY leh a kaihhnawih hriattur hrang hrangte inzirtirna buatsaih zui leh a ni ang.

N. Mualchengah hian chhungkua 305 awmin mihring 1686 an cheng mek a ni.

SAGY Model Village hawnnaah hian Asvin Chandru A, IAS, SDO, N.Vanlaiphai, Tlangtimawia Zote, DAO, Vanlalhruaia, Head Faculty, DPRC bakah line department aiawh official-te, sawm bik khawtlang mipuite an tel a, F.Lalbiakdika, VCP-in lawmthu sawiin inkhawm a khar a ni.