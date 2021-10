MPCC-in mipui thlavang hauhna hun hmang

Nimin khan Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) chuan MNF sawrkarin Covid-19 hripui a do dan dik lo avanga mipui thlavang hauhna Vanapa Hall kawtah an hmang.

He hunah hian CLP Leader leh MPCC Treasurer ni bawk Zodintluanga chuan thu sawiin, Health Department changtu Minister, Dr. R.Lalthangliana leh Covid-19 Medical Operational Team Chairman Dr. ZR Thiamsanga-ten Hripui lêng chungchangah hmalak ngaihna an hriat loh avangin Mizoramah mi 300 chuangin nunna an chân ta chu a rapthlak takzet tih a sawi a, chhungkaw tam tak an eizawnna kawng zawh thei lova an awm phahte chu sawrkarin ruahmanna ṭha a neih loh rah a ni, a ti.

Pungkhawmte hian resolution pass-in Covid-19 dona sawrkar hlawhchham chhan ah Dr. R. Lalthangliana, Health Minister chu puhin, bâng turin an phût a, Chief Minister pawh dinhmun chhe zawka an din hmaa bân vat turin an ngen tih an tarlang.

An resolution-ah hian sawrkar chu test-na ṭha tawklo Rapid Antigen Test (RAgT) a hman avang leh test-na rintlak bera ngaih RT-PCR Laboratory a do tlat avangin Mizoram chu Covid-19 hri do kawngah an hlawhchham an ti a, Lunglei mai bakah, District dang zawng zawngah thla 2 chhungin RT-PCR Laboratory hi din vek ni rawh se an ti bawk.