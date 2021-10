MPF Complain thehluh Kolasib DEO-in bawhzui a nih tur thu a sawi

Tuirial bial bye-election neih turah inthlan chuh tum political party hrang hrang-ten Mizoram Peoples’ Forum (MPF) nena thawhho-na thuthlung an siam leh election model code of conduct an bawhchhiat avangin MPF hruaitute chuan Kolasib District Election Officer Dr H Lalthlangliana chu nimin khan a office chamber-ah hmuin complaint an thehlut a, DEO chuan an thil thlen chu an bawhzui tur thu a sawi.

MPF hruaitute chuan Tuirial bial bye-election neih turah political party hrang hrang candidate-te nen an inkawmnaah dan an bawhchhia a nih chuan puanzar an ni ang a, hei bakah complain thehlutin cyber crime-ah pawh thlen a nih tur thu an hriattir lawk tawh tih DEO hi an hrilh a, “Ngenna kan siam hnu lawkah dan an bawhchhe zui a, MPF leh mipui zahlohnaah kan ngai a, hei vang hian complain kan thehlut a ni,” an ti a, MPF hruaitute sawi danin BJP chuan campaign an la ṭan tak tak lova, political party dang – MNF, ZPM leh Congress te chu dan an bawhchhe tlang vek nia an hriatthu an sawi a, Complain an thehluh rual hian MCC bawhchhiatna tichiang turin a lem leh video an neihte chu DEO hnenah hian an hlan tel bawk.

DEO hian MPF-te thu thlen chu bawhzui a nih tur thu a sawi a, “Dan bawhchhiatna a awm a nih chuan an expenditure-ah belhsak vek tur an ni,” a ti a. Tunhnaiah buhfai sem chungchanga complaint an dawn pawh endik a nih hnuah free ration kal lai ni lovin, unit hruaituten sem tura an tih a ni tih a sawi a, hei hi sem chhunzawm tawh lo tura hriattir an nih tawh thu a sawi bawk.

Tuirial bial bye election neih turah hian ruai ṭheh te, pawisa sem te, commercial vehicle-a party flag tar te, buhfai inphurhsak te, danin a phal bak banner tarte leh mipui punkhawm siamte a thleng fo niin an sawi a ni.