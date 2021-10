MPF Gen. Hqrs. hruaituten Tuirial bial by-election neih tura Candidate te an kâwm

Nimin chawhnu dar 2 khan Tuirial bial Bye-Election lo awm turah MPF Gen. Hqrs hruaitute chuan Candidate-te kawmna hun Synod Committee Room-ah an hmang.

He hun hi Rev K.Lalrinmawia, Vice President, MPF Gen. Hqrs leh MPF hruaitu dangten MPF duhdan leh ngaih pawimawhte a sawi a, MPF in Candidate a ngenna ṭhenkhatte chu – MPF leh Political Party hrang hrangte thawhhona thuthlung te zawm ṭheuh tur te, Sum leh pai, therhlo hmanga vote zawng lo tur te, Vote zawn nana a thlawna mipuite thiltihsak – buh phur sak, Ration buhfai a thlawna sem, pawisa sem etc. te ti lo tur te, Election Commission of India (ECI)-in sum sen a phal zat aia sang hmang lo tur te, Vote thlak tur Motor hmanga phur khawm lo tur leh senso tum sak lo tur te, Party flag-te Danin a phal bak tar lo tur te, mahni party worker leh unit/block te pawh MPF duhdan leh thawhhona thuthlung te lo hrilhfiah a, venpui tur te leh, thil tihhlawhtlin theih loh tur intiam leh intiamkamna chi reng reng ti lo turin an ngen a ni.

Candidate te pawhin thu sawiin, Candidate-te nena inkawmhona hun buatsaih a ni chu lawmawm an tih thu an sawi a, Candidate-te hian MPF hruaitute hnenah an campaign dan chungchangah MPF-ten uluk taka venpui tur te, MPF-te khauh deuh zawka hmala turten an ngen a, Party leh MPF thawhhona thuthlung tha taka zawm a nih theihnan Candidate-te chuan theihtawp chhuah an tum thu an sawi a, Candidate-te hian mipuiin an laka an beiseina nasa lutuk avanga harsatna an tawh ṭhenkhatte an sawi a, MPF Gen.Hqrs-in thawhhona thuthlung in a phal bakah chuan mipuiin Candidate te lakah beisei nei lo turin a ngen a ni.

He hunah hian He hunah hian party tin candidate te an tel kim a, tarlan tawh angin candidate-te hi K.Laldinthara, BJP; Chalrosanga, INC; K. Laldawngliana, MNF leh Laltlanmawia, ZPM te an ni a, party hruaitu ṭhenkhatten an ṭawiawm bawk a ni.