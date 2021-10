MSU-in contract nurse lakna result sût turin CM an ngên

ZPM Ṭhalai-ten staff nurse lakna lehkha an hâl

Zoram Medical College (ZMC)-a contract nurse 50 lak chungchangah thil felhlel a awm ngei nia hriain Mizo Students’ Union (MSU) Gen.Hqrs. chuan October ni 4-a result tihchhuah tawh chu sût leh turin Chief Miniser an ngen a, hetihrual hian nimin khan ZPM party |halaite pawhin staff nurse lâk dan duh lohna lantir nan staff nurse lakna lehkha an hâl.

MSU Gen. Hqrs, Aizawl hian Health & Medical Education department hnuaia contract basis-a Staff Nurse 50 lâkah interview kaltlang lova lâk an awm avang leh mahni nunna thâpa inpe volunteer-te duhsakna a awm loh avangin result hi cancel a, October ni 14, 2021 hmaa siamṭhat leh an phût tih an sawi.

Sawrkarin volunteer-te hlawh a pek tur sanction awm loh chhuanlama thla 2 a pek tawh loh pawh October ni 14, 2021 ral hmaa pe turin an phût tih Chief Minister hi an hrilh bawk a. Hripui dona kawnga sawrkarin volunteer a koh lai a, mahni nunna pawh pawisa lova tlawmngaihna nena inpe Mizo ṭhalai rualte’n sawrkar hna laka duhsakna an dawng leh lo chu MSU chuan âwm lo a tiin, hna lâkna kawnga hma latute an demin, he result-a tling volunteer ni ve lote chu inhnukdawk (in-resign) leh vek turin an ngen tih an sawi bawk.

Nimin chawhma dar 11:30-a MSU hruaitute leh ZMC-a Voluntary Nurse-te ṭhukhawm chuan resolution siamin, Chief Minister office-ah thehluh nghal a ni a. CM hi a hman remchan loh avangin Private Secretary hnenah lehkha hi an pe a ni.

ZPM party ṭhalai pawhin nimin khan ZMC-a staff nurse 50 lâk dàn duh lohna lantîrin staff nurse lâkna lehkha, ZPM Office kawtah an hâl a, Dr. C.Lalrammawia, Senior Vice President, ZPM ṭhalai hqrs chuan Medical Volunteer-te Staff nurse lâknaah hnuchhawn an ni chu mak an tih thu sawiin, volunteer-te chu staff nurse (Contract) lâknaah an luh ngei theih nan ZMC-in October ni 4-a order a siam chu sût leh turin sawrkâr an ngen tih a sawi.

Health Minister Dr. R. Lalthangliana leh MOT Chairman Dr. ZR Thiam-sânga-te chu he nurse lâk kalpui danah na taka demin, Nurse 50 lakna hnûkkîr tura ngenna lehkha pawh Chief Minister, Health Minister leh MOT Chairman hnenah ZPM ṭhalai chuan an thehluh tur thu a sawi bawk.