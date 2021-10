Myanmar buaina vangin Mizoram-ah heroin lut tam

Tunhnaiah ṭhenawm ram Myanmar aṭangin Mizoramah ruihhlo (heroin) lut a tam hle a, ruihhlo lut a tam chhan hi Myanmar tualchhung buaina vang nia hriat a ni.

Mizoram Excise & Narcotics Department thawktute sawi danin ni dang aiin Mizorama ruihhlo lut hi a tam tih an sawi a, “Myanmar-ah tualchhung buaina a awm avangin sawrkarna chelhtu sipai lamin ruihhlo hi an buaipui hman lo niin kan hria a, tual chhung lamah a zalen avangin ruihhlo tawlh leh zuartute pawh an zalen niin kan hria a ni,” an ti. Heroin man chu tunhnaiah a tlahniam nasa nia sawiin, “Tun hma deuhte kha chuan heroin hawng khat hi Rs.50,000-te a ni a. mahse, tun hnaiah erawh a chahtute hian hawng khat Rs.25,000-ten an chah thleng thei niin kan hria a ni,” an ti bawk.

Ruihhlo man inpek chungchangah pawh a zuartute nen pawisa hlawma inpe lovin an inthawn thei nia an hriat thu Excise & Narcotics hotute chuan sawiin, “Pawisa hi tute emaw kaltlangin lam mai theih turin an inthawn a, Myanmar lama ruihhlo zuarte hian tute emaw kaltlangin an rawn thawn ve leh a. Rawn keng tawk hi chu awm bawk mahse a hlawm lian hi chu Myanmar aṭanga rawn thawnin helama a zuar lian deuh te hian a lamna hmun tur an tihah an lo lam veleh mai niin kan hria,” an ti bawk.

Mizoram chu ruihhlo kalkawng a la ni reng tih sawi bawk END hotute chuan, “Bangla-desh, Tripura leh Assam kaltlang hian mi thenkhat chuan heroin hi an tawlh niin kan hria a. Heroin mai bakah Meth pawh hi Europe leh Middle East vela mi tur tawlhna kalkawngah min hmang niin kan hria,” an ti a. Europe leh Middle East ram thenkhata ruihna atana an hman meth chu Mizo thalai te zingah ti/hmang an awm ve lo nia an hriat thu an sawi bawk.

-Zalen