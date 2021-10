N.Mualchengah SAGY Model Village chungchang zirtirna buatsaih

MP (Rajya Sabha) K.Vanlalvena’n Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) Model Village atana a thlan, N.Mual-cheng-ah nimin khan District Panchayati Resource Centre, SIRD&PR, Ser-chhip District mithiamten khawtlang hruaitute pualin SAGY Model Village chungchang zirtirna (Awareness Programme) an buatsaih.

N.Mualcheng Community Hall-a Awareness Programme-ah hian SAGY Model village thiltum te, a ngaih pawimawh bik thilte leh tihhlawhtlin pui a tum te, Model Village-ten an kalpui theih thil tih theih (activities) hrang hrang te, Participatory Rural Appraisal chungchang te, a hmanrua leh a kalpui dante bakah Village Development Plan chungchangte uluk takin zirtir an ni a, DPRC Serchhip Head Faculty Vanlalhruaia leh a thawhpuiten heng thupui hrang hrangte hi chan insemin an zirtir a ni.

N. Mualcheng khua hi K.Vanlalvena, MP, RS in SAGY Model Village a tana a thlan a ni.