NH-54 kawngpui siam meka sub-contract-a thawk Mizoten an harsatna an sawi chhuak

NH-54 Kawngpui siam mek Baktawng leh Keitum inkara sub contract a thawk Mizo ten an harsatna tawhte YMA Sub Hqrs Serchhip te hnenah an thlen.

KRAM Company hnuaia sub contract a thawk Mizo te hian nimin, October ni 28,2021 chhun dar 12:00 khan YMA leh an thawhna company-te nen inkawmhona hun Serchhip Press club-ah an buatsaih a.

He hun hi convener Zadingliana, New Serchhip chuan kaihruaiin, Kawlṭhuama, president, YMA Sub Hqrs Serchhip leh Pu Laldinpuia, Chairman, Vigilance & Monitoring Committee, YMA Sub hqrs bakah tualchhung chanchinbumite an tel a, company aiawhte erawh kal an awm lo a ni.

Kawng siam meka Mizo sub contractor te te chuan fur lo thlengah hnathawh ṭha lo lang chhuak avangin an thawh hlawh an hmuh ṭhat tak loh thu leh hmanraw supply ṭha lo avanga an harsatna tawh te sawi a. An hnathawh ṭha lo anga lang chu company hnuaia hmanrua petu (supplier) ten hmanraw ṭha lo an pek ṭhin vang a nih thu an sawi a. Hmanraw ṭha chauh supply a nih theih nan leh an thawh hlawh ṭha taka an hmuh theih nan, an hnathawh enfiah ṭhintu YMA sub hqrs Serchhip Vigilance & Monitoring committee te an ngen a ni.

YMA sub hqrs aiawhte chuan nakin lawkah, he kawngpui siam mek a thawktu NHIDCL leh an hnuaia KRAM Company te nen inkawmhona nei tura lo ruahman lawk anga inkawmho hunah an lo sawi tur thu sawiin, hmanraw ṭha lo an rawn dah leh pawha lo hnawl ngam turin an chah a, a ṭul dan anga enfiaha hmalakpui zel an inhuam thu an sawi.

KRAM Company hnuaia Package-2 Baktawng leh Keitum inkara thawk Mizo sub-contractor 40 vel aiawhte hian an mahni ang bawka thawk hnamdang (vai) te aia en hrana duhsak hlawh lo nia an inhriat thu te, ILP nei lo thawktu hnam dang an tama an hriat thu leh enfiaha ram leilung fa a tam thei ang berin he kawng siam hlawkna hi tel thei se an duh thu te an sawi a. An hnathawh chu KRAM hnuaia enfiah reng a nih avang leh cement pawh khawla chawh sa pek an nih thin avangin a ṭha lo a nih chuan company mawhphurhna ni tura an ngaih thu an sawi a. Cement chawh saa pek ṭhin pawh anih tur aia dala cement pawlh thin nia an hriat thu te an sawi bawk a ni. He inkawmhonaa thurawn angin kawngpui siam meka thawktu Mizo te hian inkawmhona neih zawhah pawl insiamin hruaitu an ruat nghal bawk.