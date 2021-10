NHM hnuaia nurse-te dinhmun tha zawka dah turin sawrkar phût

ZPM Ṭhalai chuan nimin khan thuchhuah siamin, Mizoramah National Health Mission hnuaia thawk Nurse ṭanglai mek Mizoramah 300 chuang an awm mek a, heng zingah hian kum 15 chuang thawk tawh mi 42 an awm a, Kum 10 chhung thawk tawh mi 70 an awm mek a tih sawiin, heng nurse-te dinhmun hi kan sawrkâr hrawn mek hian a ngaihsak tawk lo hlein a lang a, dinhmun ṭha zawka dah thuai turin sawrkar an phut tih an sawi.

ZPM Ṭhalai chuan heng NHM hnuaia thawkte hi Mizoram hmun hrang hrangah an awm darh a, Covid-19 lêng mek lakah pawh hman rim leh thawh hlâwk ber an ni a, mipuite thlamuantu ber an ni tih an sawi a, hetih mek lai hian heng nurse-te dinhmun hi sawrkâr hrawn mek hian a ngaihsak tawk lo hlein a lang a, an dinhmun chhiatzia leh mangan thlakzia pawh vawi duai lo Health Minister leh Chief Minister hnenah an lo thlen tawh ṭhin niin an sawi a. Chuti chung chuan, sawrkâr lakah thu lawmawm engmah an la dawng thei chuang lo chu ZPM Ṭhalai chuan pawi an tih thu sawiin, kum heti zat an thawh tawh hnu pawha sawrkar aṭanga MR tak ngial an bill thei lo ta mai chu pawi an tihpui thu an sawi a, Sawrkâr chu a rang thei ang bera heng NHM hnuaia thawk mek nurse-te dinhmun hi zirchianga, dinhmun ṭha zawka dah thuai turin an phut tih an sawi.