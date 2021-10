Ni 2 chhungin Serchhip District-ah hri kai 124 hmuh belh

Ni 2 chhungin Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 124 hmuh belh leh an ni a, Inrinni khan hri kai 84 hmuh belh niin, nimin khan mi 40 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 3348 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawl-na hmun aṭangin mi 18 leh Inrinni khan mi 41 chhuah-tir leh niin, hengte nen hian mi 2631-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuah-san tawh a, hri kai hmuh-chhuah boral mi 7 an tling tawh a, tunah hian enkawl lai mi 720 an la awm mek a ni.