NLM thutkhawm hmasa ber nei

Nimin khan National Livestock Mission (NLM) State Level Executive Committee chu an chairman Additional Chief Secretary JC Ramthanga hovin CM Conference Hall-ah an ṭhukhawm. NLM hmalakna, kum 2014-15 aṭanga hman ṭan tawh chu kumin hian sawrkar laipui chuan a kalphung thlak (re-align) in, meeting hi hemi hnua state level excutive neih hmasak ber a ni a, AH&Vety Secretary Lalzarmawii chu Co-chairman a ni

NLM hmalakna kal-phung her danglam tak, kum 2021-2026 chhunga kalpui (implement) tura hma-chhawp hrang hrangte meeting chuan thlirhoin hma lak dan tur sawi ho a ni a, NLM hian a tum ber chu ran vulh a eizawngtute hlawk zawk an eizawnnain hma a sawn theihna turin leh an eizawnna a lo ngelngheh zawk nan te, leh ran vulh atanga thil thar tihpun te a ni a. Hemi atan hian sa, kel hnute, artui leh beramhmul tharchhuah tihpun chu hmachhawp hmasa zawk atan sawrkar laipui chuan a duang a, Entrepreneurship lama hmasawnna a awm theih nan incentive pek chu pawl chauh nilo mimalah pawh pek phal a ni tawh a, farmer-te eizawnna a lo ngelngheh zawk theih nan he mission hnuaiah hian livestock insurance telh a ni bawk.