Covid-19 hritlang satliah anga palzam tum a pawi:Covid-19 Task Force, SRHF-ZMC

Falkawna Zoram Medical College (ZMC)-a COVID Task Force hotute, ZMC-a damlo enkawltute chuan hripui vanga nunna chân an tam zel loh nan inringhlelte leh natna langchhuakte chuan a rang thei ang bera sample an test vat vat a pawimawh an ti a, hritlang satliah anga palzam tum chu a pawi hle tih an sawi.

COVID Task Force Nodal Officer Dr PC Lalramenga chuan ZMC ICU-a damlo an enkawlte dinhmun an zirchiannaah sample test hma a, hri kai tih inhriatchhuah vata inenkawl nghal a pawimawh hle tih sawiin, nunna chhan chu an tum ber a ni a, inringhlel leh symptom neite chu rei rial lova anmahni khua Task Force-te emaw medical mi hnaivaite hriattir a, sample testna hnai ber pan vat turin a chah a ni.

Anaesthesilogy & ICU in-charge Dr Lalnunmawii Sailo chuan ZMC ICU-a damlo serious tak tak admit te zingah hritlang satliah mai mai tia palzam tum an tam tih sawiin, a tirah engah vak an ngaih loh avang leh dam leh mai tura an inngaih avangin an ngaihthah a, a lo rei deuh a, a serious tak hnuah sample an han test a, an positive tih an inhriat meuh chuan ICU-a luh ngai khawpin a lo tlai hman tawh ṭhin a ni, a ti a. Covid-19 hri kaite chu hri an kai tirh aṭanga serious taka awm nghal an ni ngai lova, ṭhalai hriselte leh mi chakvakte chuan hritlang pangngai angin na vak lovin an dampui a ni thei a, an kaichhawn an chhungte zinga natna benvawn nei leh tar chak lo te, hriselna pante erawh chuan na takin an tuar thei a chuvangin mahni chenpuite leh bul hnaia awmte ngaih pawimawha fimkhur a ṭul a ni, a ti.

Mahni inringhlelte chu test hnuah negative mahse symptom an neih chuan in-test nawn fo tur tih sawiin, RAgT test negative, RT-PCR-ah pawh negative tho, symptom neih si vanga in-test nawnte zingah RT-PCR vawi hnih thum test hnua positive tih hriatchhuahte an awm ṭhin a, RT-PCR-a vawi 4 in-test-naa positive-te pawh an awm tih a sawi bawk.