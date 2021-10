Party leh mipuite therhlo leh dawt hmanga inbei lo turin MPF-in a ngên

Mizoram People’s Forum (MPF) chuan Tuirial bial bye-election-ah inthlan-na zalen leh thianghlim a awm ngei theih nan party tin leh mipuite therhlo leh dawt hmanga inbei lo turin an ngen.

MPF President Rev Dr C.Lalhlira chuan Tuirial bye-election lo awm turah Candidate pakhat tana sum sentur zat a bithliah chu Rs.20,00,000/- a ni a, heng aia tam sen loh nise a ti a, sum leh therhlo dang hmanga vote lei leh hralh chu Election dânin a phal loh avangin tih hauh loh tur a nih thu leh mimal leh pawlho pawhin can-didate-te hnenah thil phût neih loh ni se an duh tih a sawi a, Candidate tan house to house campaign phal a ni tih sawiin, mi 4 thleng a hruai theih niin, party member-te candidate tel lova campaign erawh phal a ni lo a ti.

MPF President chuan Campaign-naah mimala inbei lova Policy leh Manifesto hmanga campaign mai nise a ti a, media hmanga inbeih leh insawi-chhiat chu tih loh nise a ti a, hetiang ti an awm chuan a rang lama bawhzui a, a ṭul anga puanzar a nih bakah Election Commission-ah emaw CID-Cyber crime-ah emaw hriattir nghal zel a ni ang a, Model Code of Conduct bawhchhia leh an Thuthlung bawhchhiate chu finfiah ngei a nih chuan MPF-in an bawhchhiatna Constituency huam chhung mai bakah a ṭul angin puanzar a ni ang a ti bawk.