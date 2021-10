Pawikhawihna tuartu naupang nihna chhuizawn theih tur tidarhtu chhui zui dawn

Mizoram State Commission for Protection of Child Rights chuan rawng-bawltu James Lalramliana thil duhawm lo tak tia puh a nih chungchangah, a tuartu naupang nia sawi nihna tilang thei tur leh, a nihna chhuizawn theih tur tidarh an awma an hriat thu leh commission-in a chhui zui tur thu a sawi.

Commission chairman Dr. C.Lalsangzuala chuan James Lalramliana chêt dân chu tunkar Thawhṭanni khan hriatchhuah a ni tih sawiin, Thawhlehniah Aizawl-ah a chhuk a, hemi chung-changah hian Darlawn Police Station-ah FIR thehluh niin, Aizawl pana a chhuah tawh avangin Child Rights Commission chuan Aizawl Police Station an hriattir hnuah, a tuk, Nilaini khan James Lalramliana hi police-ten an la ta a ni a ti.

Dr. C.Lalsangzuala chuan tunah hian he thil thlenga a tuartu naupang hriat mai theihna tur vawrh darh an awm niin Commission chuan a hria tih sawiin, hei hi Commission chuan a chhui zui ang a, a ṭul chuan dân angin hetiang titute chungah hma an la dawn tih a sawi a ni.

Naupang nihna puan darh a nih chuan nakin zelah an nun a tihchhiat theih thu leh engmah pawisak lohna-ah a tlak theih thu te, an nun zawng zawng a hniam theih thute Dr. C. Lalsangzuala chuan a sawi a, naupang nunna lâk tluk hialin dânin a ngai pawimawh a, naupang nihna hriat theih tur leh chhuizawn theih tura an chanchin tihchhuah chu dan kalh a ni tih Mizoram mipuite pawhin an hriat a pawi-mawh thu a sawi bawk.

Dr. C.Lalsangzuala chuan James Lalramliana lakah hian POCSO Act Section 6-na angin tunah hian a thubuai ziahluh a nih thu a sawi a, hei hi hursualna lama pawikhawihna lian tak a nih thu a sawi.

-AIR