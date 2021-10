P&E Minister R.Lalzirliana leh Bialtu MLA Zothan-tluanga-ten Sihmui Refugee Relief Camp tlawh

Nimin zingkar khan Power Minister R.Lalzirliana chuan Sihmui Refugee Relief Camp a tlawh a, Camp leh a chhehvel chhit ênna tur, ama mimal sum hmanga a lei, Solar Home Lighting Set 4 a pe a, DC office lam aṭangin, Humanitarian Relief atan, a ṭul ang anga hman tur, ṭanpuina sumfai chu VCP kutah Minister hian a hlan nghal bawk a ni. He hunah hian Zothantluanga, Bialtu MLA, Dr. Lalhriatzuali Ralte, Aizawl District Bawrhsap leh sawrkar mi pawimawh te pawh an tel a, Bialtu MLA pawhin Buhfai, chawhmeh leh hriak engemaw zah a pe hlawm bawk a ni.

Power Minister chuan Mizorama raltlan rawn lût kan state hmun hrang hranga awm mekte chu kan unaute an nih angin Mizoram mipuiten kan chhawmdawl mek a, raltlante pawhin Democracy an duh avanga an tuarnate chu a thlâwn mai dawn lo tih an hriat reng a pawimawh a, tuna an harsatna avanga an rilru tihnual lo tur leh tuarchhel turin a chah a, an mamawh leh an harsatnaah chuan Mizoram mipuiten theihtawp chhuah an inhuam reng a ni a ti.

R.Lalzirliana chuan sawrkar laipuiin raltlante humhim a thlawp chiah lo mai thei nain kan unaute tan Chief Minister huaisen leh raltlan te dinhmun hrechiang em em tu a tang tlat tih a sawi a. Kan unaute humhimna beiseia Mizorama rawn lutte chu thlaphang miah lo tur leh an awmna hmun apiangah anmahni lo tuam hlawmtu khawtlang hruaitute rorel dan te tha taka zawm a, an zai ngai chang thin turin a chah a ni.

Zothantluanga, Bialtu MLA pawhin kan thenawm ram a buai vanga kan unaunte himna rawn zawng te hi Mizoram mipui ten ka theih dan danin kan tuamhlawm dawn a. Sawrkar dan anga thil tih a remchan loh pawhin, a theih dan kawng dap a ni zel dawn a ni a ti. A bial chhunga Refugee Relief Camp te chu khawtlang hruaitute leh tlawmngai pawl te nen a tul angin an enho zui dawn tih a sawi a. Refugee Camp a awm te pawh thianghlimna kawngah te leh an awmna hmuna khawtlang inkaihhruaina zawm that kawngah te thuawih turin a ngen bawk a ni.

Dr Lalhriatzuali Ralte, Aizawl District Bawrhsap chuan sum leh tanpuina phut miah lova raltlante lo tuam hlawmtu Sihmui khawtlang hruaitute leh khawtlang mipuite tlawmngaihna chu a ropui hle a ni a ti a. An hmalakna te pawmpui tur leh mamawh belh te an thlen hnuah DC Office lam chuan Refugee camp chung-chang an hre pawh tih a sawi a ni.

Bawrhsap chuan Refugee Camp a awm thu an hriat hnuah humanitarian ground atanga refugee camp a awm mek te mamawh ngaihtuah tan a ni a. A buaipuitu turin Senior Officer pakhat Nodal officer atan ruat a ni a, a pui turin junior officer pahnih ruat an ni bawk a ni a ti. Covid-19 hrileng a la reh loh avangin fimkhur chhunzawm a ngai a, relief camp a awm te pawhin Covid-19 hrileng laka inkaihruaina sawrkarin a siam te tha takin an zawm tur a ni a ti a. Dan leh thuphek bawhchhe zawnga awm lo tur leh an awmna bula khawtlang hruaitute zai ngaichang turin a chah bawk a ni.

Aizawl District Bawrhsap chuan Electric Current leh Tui Connection chu mamawh hmasak ber a nih thu a sawi a. Hemi chungchang bik hi a khawihtu department te nen enho tawh a ni a, ruahmanna siam chhoh mek a ni a ti.

Tunah hian Sihmuiah hian Refugee Camp hmunkhat aia tamah a awm a; a rawn thleng hmasa zawk te chu Falam leh Halkha lam unaute an ni a. A rawn thleng hnuhnung zawk hi Matupui lam unaute an ni thung a ni. Camp a awm zat hi chiang faka sawi theih a ni lo a. Sihmui VCP VL Chhanhima chuan Camp pakhata awm sa te chu hmundangah te an insawn kual thin a; rawn lut thar te pawh an awm belh thin bawk a, theih angin an veivah kual dan pawh chhinchhiah a ni a ti.