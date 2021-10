Police Commemoration Day hmang

Ramchhung hmun hrang hranga Police, an duty laia nunna chan te hriatrengna ni Police Comemoration Day nimin khan ramchhung hmun dang rualin Mizoram-a district hrang hrangah hman a ni a, Serchhipah chuan Serchhip SP Office tualah SP Stephen Lalrinawma hovin hman a ni.

Serchhipa he hun hmannaah hian SP chuan nikum September ni 1 leh kumin August ni 31 inkara India rama Police duty laia nunna chân mi 377 hming a chhiar chhuak a, kuminah hian Mizoramah duty laia Police nunna chan an awm lova, duty laia police nunna chante sunna hun hi hman a ni nghal a, N.Vanlaiphai leh Thenzawl Police Station-ah pawh he ni pual hian hun hman a ni bawk.

Aizawlah chuan nimin zing khan 1st Bn. MAP Headquarters, Armed Veng-ah Chief Minister Zoramthanga, DGP leh Police Officer ten duty laia hmelma kut tuara thi tawhte hriatrengna an dah a, Chief Minister-hoa Police Commemoration Day puala hun hmanah hian DGP SBK Singh chuan kumina duty laia nunna chan Police, state tinin a neih zat a chhiar chhuak a, vaiin mi 377 an ni a, kumin chhung hian Mizoram Police zingah duty laia hmelma kuta thi an awm lo a, duty laia COVID-19 avanga thi mi 6 awmin, chung mite hming chu chhiar chhuah tel a ni.

India ram chhhunga awm Aksai Chin pela ralthuam famkim nena rawn lut ru China sipai rualte chuan mahni ram venghim tura hnathawk (duty) mek India Police-te chu Hot Springs (Ladakh) ah October 21, 1959 ah an lambun a, Police 10 lai maiin nunna hlu tak an chan phah a ni. He ni hi Police, ram tana nun pete hriatrengna “Commemoration Day” atan India Sawrkar chuan puangin ram pum puiah kum tin hman ṭhin a ni ta a ni.