Rajya Sabha MP leh OSD to CM-ten DoNER Minister an hmu

New Delhi-a châm mek Mizoram Rajya Sabha MP K.Vanlalvena leh Rosangzuala, OSD to Chief Minister te chuan Mizoram tan sawrkar laipui hotute leh thuneitute an dawr chhunzawm zel a, Ningani tlai khan Union Minister of State for DoNER BL Verma chu a chenna in Swarna Jayanti Sadan-ah hmu in Mizoram tana thil pawimawh te an thlen a ni.

DONER Minister hnenah hian Lawngtlai to Paletwa kawng laih mekah Myanmar ram chhunga harsatna awm chungchang an thlen a, hemi chungchanga Chief Minister Zoramthanga’n hma a lo lak tawh dan report pawh an pe nghal a, he kawngpui hi Mizoram tan chauh ni lovin, India sawrkar Act East policy tihhlawhtlinna tur leh ram venhimna chungchang atana thil pawimawh tak a nih avangin harsatna hi sutkian thuai a ṭul thu an thlen a, Mizorama Myanmar raltlan awm mekte chu Central sawrkarin tun aia nasa zawka a ngaihtuah a ṭul thu an thlen bawk a ni.

Mizoram MP leh OSD-te chuan Aizawl khawpuiah Convention Centre siam ngei a ṭul thu leh chumi atana ruahmanna awm mek pawh DONER Minister hnenah hian an thlen bawk a ni.

BL Verma chuan October thlaah Mizorama lo zin a duh thu leh a ṭul ang apiang chu Mizoram Chief Minister nena sawidun a inhuam thu a lo hrilh a ni.