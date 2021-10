Raltlan lo luh belh huk thei reng an ni

Tunhnai-ah ṭhenawm Myanmar aṭangin raltlan tihtham an lo lut lo chungin Chin state ah inkahna a awmchhoh zel avangin raltlan lo lut leh huk thei an nih thu dawn a ni.



Champhai district-a Vaphai khuaah nimin khan raltlan 5 lo luhbelh tih loh chu tun hnai ni 3 chhung velin he district-ah hian Myanmar raltlan lut an awm lova. Hnahthial district lamah Inrinni leh niminah 23 an luhbelh bawk.

Tun dinhmunah Myanmar nena ramri inṭawm district 5-ah raltlan sing khat ṭhelh an awm a. Lawngtlai district-ah 3,022, Hnahthial district-ah 2,270, Siaha district-ah 1,362 leh Lunglei district-ah 237 an awm mek a. Raltlan awmtamna ber tura ngaih Champhai district-ah tuna awm zat hi a hriathleih theih loh chungin East Tuipui assembly bialchhungah 2,600 chuang an awm a ni.



Hetihlai hian Chin state khawpui Hakha-ah sipai 700 vel thawnluh an ni tawh a. Hakha leh Falam inkar kawngah tualchhung mi ralthuam lekte leh Chin National Army (CNA) helpawlte’n sipai kal vel hi hmune ngemawzatah an lo lambun tawh a. CNA hmunpui Camp Victoria luhchhuah tuma Mizoram ramri lama luh thlak an tum ni a an hriat avangin Thantlang bakah Camp Victoria panna kawngah lei an bomb chhe nual tawh bawk.



September ni 7 a National Unity Government (NUG) an tih mai, sipaiin an paihthlak tak sorkar indinleh-in ‘Spring Revolution’ a puan hnu khan Chin state-ah hian tualchhung mi ralthuamlekte leh CNA ṭangrual hian hmun hrang hrangah sipai chevel lambunin sipai inkulhna hmun engemawzat an bei tawh a. Hetiang a nih avang hian sipai tamzawk tirhluh belh zel an ni a, inkahna hi a hluar zel chuan Mizoramah raltlan sang tam tak an lo luhbelh leh ngei dawn niin a lang a ni.