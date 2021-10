Raltlan naupang zingah 1735-ten zirna chhunzawm tawh

Myanmar raltlan Mizo-ram chhunga awm school naupang zingah mi 1735-te state chhung school hrang hrangah zirna an chhun-zawm tih School Education Department Director James Lalrinchhanan a sawi.

Education Department Director sawidânin, raltlante dinhmun a zirin zirna chhun-zawm zât hi a danglam reng a, ṭhenkhat an awmnaa lêt leh an awm laiin, ṭhenkhat lo kal belh an awm reng thung a, tun dinhmunah Champhai District-ah raltlan school hrang hranga admit tam berin 579 an awm a, Lawngtlai District-in dawtin 539 an awm a, Hnahthial District-ah 327 admit an awm bawk a, District dangah pawh an awm bawk a ni.

James Lalrinchhana chuan District tinah Department miten raltlan school-a admit-te chu an vil reng tih sawiin, raltlante chu anmahni kum mil leh anmahni milpui anga zirna an chhunzawm theih nan hma an la tih a sawi a, Mizorama school naupangten zirna an dawn angte leh ṭanpuina hrang hrang an dawn angte an dawng ve tih sawiin, lehkhabu, uniform-te leh midday meal thlengin an dawng vek a, an zingah Mizo ṭawng thiam tam tak an awm a, zirtirna pawh an hriat thiam dan ang tura kalpui anih thu a sawi.